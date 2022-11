El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió a las situaciones de violencia que se vive en los colegios, en especial en los liceos emblemáticos.

En diálogo con EmolTV, Díaz sostuvo que este tema no es exclusivo de estos establecimientos, sino que se ha producido “de forma transversal” en todo el país.

En ese sentido, planteó que ven el asunto con preocupación, ya que “no hay claridad respecto a protocolos concretos y particularmente políticas que uno esperaría se generaran desde las autoridades“.

“Nos preocupa porque no hay claridad por parte del Ministerio medidas concretas que vayan en la dirección de resolver las problemáticas, no hay protocolos de qué hacer y no hay apoyo. Acá lo fundamental es cómo se apoya a estas comunidades que sufren estas situaciones”, agregó.

Lee también: Daniel Rodríguez: “Nadie debiera ser acusado de nada por aplicar la Ley Aula Segura”

Respecto al rol que deben tener los profesores en este tipo de situaciones, Díaz señaló que “los profesores estamos habilitados y hemos estudiado durante años para ejercer nuestra labor, que es educar, formar, no repeler atentados ni apagar bombas molotov (…) Evidentemente los profesores no estamos preparados y no nos corresponde asumir ese rol“.

Asimismo, subrayó que “nos parece clave tener una política clara de prevención sobre lo que significa la violencia (…) y segundo, protocolos claros, qué hacer, a dónde acudir”.

“Hay temor entre los colegas (…) además esto está en función de una tremenda impunidad. Muy poco o nada le ocurre a quienes hacen esto. Incluso a veces muy valientemente los profesores denuncian las situaciones, se llega a tribunales, y no se obtiene nada”, añadió.

Sobre el uso de Aula Segura, Díaz dijo que “se necesita diálogo en donde las comunidades educativas tenemos mucho que decir. Aquí el tema no es solo sancionar, porque si uno ve a través del tiempo, Aula Segura tampoco resolvió el problema. Algunos creen que con aplicar Aula Segura el tema se resuelve, sin embargo, las cifras dan cuenta que a todos los estudiantes a los que se les aplicó en un momento, desertaron del sistema“.

Hassler niega unstrucción de no aplicar la Ley Aula Segura

Tras la acusación que hizo el ex rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA) Gonzalo Saavedra, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, negó que instruyó no aplicar la Ley Aula Segura por los incidentes ocurridos en establecimientos educacionales de la comuna.

Los dichos de la alcaldesa ocurren luego que diputados y personeros de oposición presentaron un requerimiento en la Contraloría General de la República (CGR) contra la jefa comunal acusando incumplimiento y potencial abandono de deberes.

En ese sentido, la jefa comunal aseguró que “se están aplicando los reglamentos internos de convivencia escolar y los procesos que contiene la normativa, y que se hace a través de los directores y directoras”.

Lee también: Ex rector del INBA acusó a alcaldesa Hassler de impedir uso de Ley Aula Segura: Municipalidad lamentó “desinformación”