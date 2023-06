El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió a la posibilidad de que se declare un paro nacional en la educación pública. Esto tras una serie de demandas, que de acuerdo al gremio, no han sido resultas.

Entre ellas: agobio laboral, bonos de retiro, salud mental y deuda histórica.

En esa línea, Díaz señaló que están convocados los dirigentes a la asamblea nacional del gremio, instancia en que podrán “rescatar y ver cuáles son las respuestas que nos ha dado el Ministerio (de Educación”.

“Hay varios temas que nosotros consideramos que están todavía no respondidos satisfactoriamente“, señaló, agregando que “están estudiando la posibilidad de un paro nacional”.

“No descartamos incluso un paro nacional indefinido, porque creemos que hay muchos temas que todavía el Ministerio de Educación no ha respondido”, detalló.

Este miércoles, el Colegio de Profesores realizó un paro de advertencia de 24 horas. Asimismo, se convocó a una multitudinaria marcha de profesores que tuvo lugar en el centro de Santiago.

“Tenemos una situación muy delicada (…) y que va en la dirección de que aquí efectivamente tenemos que cambiar el sistema de financiamiento de la educación pública”, señaló Díaz.

“Hoy día en Chile no se está pagando el sueldo a los profesores y profesoras, no se está pagando el sueldo íntegro, se les debe la previsión en decenas de comunas del país, pero incluso el sueldo líquido no se está pagando”, afirmó.

Finalmente, Díaz detalló que “la única alternativa para avanzar en cambios profundos al modelo de financiamiento de la educación pública es precisamente un paro nacional”.

“Y es eso lo que votaremos y definiremos este día viernes en nuestra asamblea nacional”, zanjó.