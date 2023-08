El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile advirtió al Gobierno que podrían iniciar un paro indefinido en las próximas semanas. Esto luego de considerar como “insuficiente” las propuestas del Ejecutivo para resolver sus demandas.

El presidente del gremio, Carlos Díaz, emplazó al Gobierno para dar mejores soluciones. “El Gobierno tiene que mejorar la propuesta y entregar respuestas mucho más concretas, en algunos casos, y más acabadas (…) creemos que el presidente Gabriel Boric está en la posibilidad para dar respuestas más contundentes“, dijo.

«NOSOTROS HACEMOS EL LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRIMERO, AL PRESIDENTE QUE MARCHÓ CON NOSOTROS POR ESTOS MISMOS TEMAS» El Colegio de Profesoras y Profesores emplazó al Presidente Gabriel Boric ante la mala evaluación que hizo el profesorado de la nueva respuesta… pic.twitter.com/rUwe8NvdnX — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) August 4, 2023

Asimismo, advirtió: “Creemos que, en la medida de que no hayan respuestas satisfactorias, hoy día no las hay, en la asamblea nacional se definirá la situación respecto de cómo avanzamos ante el paro nacional indefinido. Con esta respuesta, si no tiene modificaciones y no hay cambios, indudablemente que el paro indefinido es una realidad“.

Cabe señalar que este lunes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, recibirá al gremio en La Moneda. Sin embargo, el miércoles se informó que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso con el fin de resolver “los casos más urgentes” de docentes afectados por la deuda histórica.

En esa línea, el secretario de Estado detalló que el proyecto “será ingresado al Congreso Nacional una vez que termine el proceso de tramitación de la Ley de Presupuesto que se realizará este año, en el mes de diciembre, y contará con un proceso pre legislativo anterior, en el que se considerará la participación del Colegio de Profesores y Profesoras”.

¿Cuáles son las demandas del Colegio de Profesores?

Este miércoles y jueves se realizó el paro nacional de 48 horas convocado por el Colegio de Profesoras y Profesores.

La paralización responde a la demanda de avance en el cumplimiento del Petitorio Docente que el gremio le presentó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en 2022, así como también al reciente acto de violencia que ocurrió en el Liceo Darío Salas, donde una estudiante de 17 años fue apuñalada en el interior de uno de los baños del establecimiento.

Este petitorio está compuesto por ocho demandas urgentes:

Reparación de la Deuda Histórica.

Pago del Bono de Retiro.

Pago de mención a los profesores y profesoras educadoras diferenciales.

Reforma a la jornada escolar completa.

Pago del Bono de Retiro después de junio del 2024.

Terminar con la doble evaluación docente.

Terminar con el agobio laboral.

Realizar el Congreso Curricular.

Finalmente, el gremio tiene programado efectuar una asamblea nacional el jueves 17 y viernes 18 de agosto, donde pondrán fecha para efectuar el paro de carácter indefinido.