“Posee la experiencia y competencias necesarias”: El férreo respaldo del Colegio de Geólogos a prima de Boric contratada en Enami

En 2023, Isabel Santibáñez Boric fue contratada para ser jefa de Geociencias de la Superintendencia de Desarrollo del Litio de Enami. La acción ha sido cuestionada ante un instructivo presidencial de 2022, que limita la contratación de personas que tengan algún grado de parentesco con autoridades. El Gobierno dijo que todo está apelado a la ley.

“Posee la experiencia y competencias necesarias”. Esto es parte del férreo respaldo que el Colegio de Geólogos de Chile le dio a Isabel Santibáñez Boric, quien es prima del presidente Gabriel Boric, luego de revelarse que fue contratada para trabajar en la Empresa Nacional de Minería (Enami).

¿Qué pasó?

Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper), reveló que la Santibáñez Boric fue contratada por la compañía para trabajar en el área de litio.

Esto ha causado cuestionamientos, debido a que, en marzo de 2022, el presidente firmó un instructivo que ampliaba los criterios que limitan la contratación de personas que tengan algún grado de parentesco con autoridades.

Pero los límites del documento no son claros y puede haber interpretaciones: en un cuadro resumen sobre la extensión de las inhabilidades se señala que los parientes del presidente no deben ser contratados en jefaturas de exclusiva confianza, pero en el instructivo en sí se menciona que no deben ser empleados en las reparticiones cuya jefatura sea de confianza.

Con todo, la contratación de la prima del presidente no vulnera la ley, puesto que la legislación vigente prohíbe que se contrate a personas que tengan hasta tercer grado de consanguinidad respecto a la autoridad y los primos hermanos corresponden al cuarto grado. Sin embargo, el caso sí cae dentro de las instrucciones del propio presidente.

Desde Enami dijeron al medio citado que la selección de Santibáñez fue hecha en atención a su calificación técnica en hidrogeología y su experiencia en el rubro minero en el país. Además, afirmaron que “su contratación se realizó conforme a los procedimientos regulares de contratación”.

Por su parte, Presidencia de la República sostuvo que la prima del presidente no está contratada en un cargo de confianza, sino en un cargo técnico, por lo que no habría inhabilidad. Luego, la ministra Camila Vallejo (Segegob) indicó que contratación está “apegada a la ley y al instructivo” firmado por el mandatario.

Defensa del Colegio de Geólogos

A través de una declaración pública, el Colegio de Geólogos defendió de manera férrea la contratación de Santibáñez en la Enami.

“El Colegio expresa su respaldo y total apoyo a la colega y socia Isabel Santibáñez Boric, quien posee la experiencia y las competencias necesarias para desempeñar el cargo técnico que ocupa en Enami”, sostuvo.

Además, destacó su trayectoria profesional: “La colega Santibáñez, es geóloga de la Universidad de Chile y Doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con 25 años de experiencia profesional y está especializada en hidrogeología y medio ambiente, lo que le ha dado amplia experiencia en el desarrollo y elaboración de estudios hidrogeológicos, hidrológicos y medio ambientales. Fue funcionaria del Sernageomin por cinco años y también ha realizado investigación en una universidad canadiense”.

Junto a ello, el colegio explicó la función de Santibáñez en la Empresa Nacional de Minería. “Isabel ingresó a Enami en enero de 2023 para el cargo de jefe de Geociencias de la Superintendencia de Desarrollo del Litio de Enami. Allí se desempeña principalmente como coordinadora de los estudios que Enami está efectuando en las salmueras de litio en el denominado ‘Proyecto Salares Altoandinos’, en la Región de Atacama. Ella reporta al superintendente de Desarrollo del Litio, y su rol no es de jefatura de exclusiva confianza. Durante el proceso de contratación, se declaró su parentesco y Enami determinó que no existía conflicto de interés“, indicó.

También, comentó Santibáñez Boric, dentro de sus actividades, ha expuesto sobre los trabajos que desarrolla la compañía en diversos eventos sobre litio, tales como la Feria de Exploraciones y Minas, Fexmin, charla en la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y próximamente en el Foro del Litio en la Universidad del Desarrollo (UDD).