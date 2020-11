En el marco de las elecciones primarias de Alcaldes y Gobernadores Regionales, Claudio Orrego (DC) lideró las preferencias del pacto Unidad Constituyente para la gobernación regional, superando a Helia Molina (PPD) y a Álvaro Erazo (PS).

En conversación con Radio Usach, el candidato reconoció que lo difícil que fue la difusión de las primarias en el contexto de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país.

“Fue una primaria muy difícil, no solo por la pandemia y la falta de difusión porque es un cargo nuevo, que nunca se ha elegido y la gente no entendía. En ese sentido, lograr que 140 mil personas fueran a expresarse en una elección que no era definitiva…yo siento que es bueno”, expresó.

En ese sentido, Orrego criticó al Gobierno por la poca difusión de esta elección. “Para nadie es un misterio que el ejecutivo nunca ha querido esta reforma (de gobernadores regionales elegidos)… trató 3 veces de postergarla, en consecuencia mucho menos iban a hacer difusión de una primaria del bloqueo opositor, pero es un cargo nuevo, la gente no lo entiende muy bien…fui a las 52 comunas de la región metropolitana, la gente me decía: ‘o sea usted va a se gobernador provincial’, no, no, no, les decía yo”, expresó.

Además, sobre el cargo de Gobernador Regional, Orrego aseguró que hay que valorarlo. “Es verdad que el gobernador no va a tener más plata que el Intendente, pero tampoco va a tener menos…tampoco minimicemos el papel del gobernador regional...va a tener un rol súper importante, como lo han tenido los alcaldes, tiene que ver con la cercanía con la ciudadanía...yo espero que el gobernador se parezca a un alcalde mayor que a un intendente elegido”.

Finalmente, Orrego tuvo palabras para la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, quien durante la jornada de ayer hizo un llamado a no concurrir a votar.

“Si hablo en la mañana de primarias, y después me resto de primarias, yo quiero saber los que no participaron ayer, cuánta gente va a elegir su candidato, cuánta gente del Partido Humanista va a elegir su candidato, o de la derecha, porque es fácil hablar de las oligarquías o las elites, pero llegado el momento, actúan igual o peor que eso”, expresó.

“Nadie está obligado a lo imposible, uno quiere la mayor unidad posible , pero si sistemáticamente alguien patea el tablero, descalifica a las otras personas, no desea sentarse a la mesa, no desea poner temas en común…el que crea que es dueño de sus votos, y el partido que crea que es dueño de sus votos es porque no entiende el Chile de hoy”, cerró.