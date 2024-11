Claudio Orrego logra amplio triunfo sobre Francisco Orrego y asesta duro golpe a Chile Vamos

En uno de los resultados más esperados, la carta de Chile Vamos no pudo con el independiente, a pesar del despliegue de importantes figuras como Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Revisa aquí los resultados.

Claudio Orrego no es un novato en la política. Hijo del destacado dirigente demócrata cristiano Claudio Orrego Vicuña, siguió sus pasos al convertirse en presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y, durante la dictadura, participó en los años ochenta en el movimiento contra la tortura.

Con el retorno de la democracia, su carrera política comenzó en el ámbito local como concejal de la comuna de Peñalolén. Más tarde, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se desempeñó como biministro en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en el Ministerio de Bienes Nacionales. Posteriormente, fue alcalde de Peñalolén entre 2004 y 2012 y, en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, asumió el cargo de intendente de la Región Metropolitana.

Y este domingo volvió al triunfo al vencer a Francisco Orrego (RN) y quedarse por segundo periodo consecutivo a cargo de la gobernación de la Región Metropolitana.

El camino a la gobernación y el quiebre con la DC

En un año complejo marcado por la pandemia, el 26 de septiembre de 2020, la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano lo proclamó candidato a gobernador de la Región Metropolitana. En segunda vuelta, logró imponerse a su contendora Karina Oliva con un 52,7% de las preferencias (785.023 votos).

Esta candidatura fue distinta a las anteriores, ya que sin pactos ni partido, emprendió la carrera por la reelección y decidió dejar la Democracia Cristiana tras 33 años.

“No quiero seguir invirtiendo las energías que me quedan en un ambiente donde ya no siento que se viva un espíritu comunitario y de respeto mínimo que se necesita para hacer política juntos”, expresó.

El primer “gallito” entre los Orrego

Las elecciones del 26 y 27 de octubre se llevaron a cabo en un contexto político complejo para el oficialismo. El Caso Monsalve sacudió la agenda pública y generó fuertes cuestionamientos hacia la gestión del gobierno.

Mientras avanzaba el conteo, se anticipaba una disputa voto a voto en la Región Metropolitana.

Según los resultados del Servel, Francisco Orrego obtuvo 1.176.628 votos (27,60 %), mientras que Claudio Orrego alcanzó 1.644.692 (38,58 %), confirmando así una segunda vuelta entre “los Orrego”.

“Sin duda alguna, era más fácil la primera vuelta que la segunda. A pesar de que era difícil ganar en primera vuelta, relativamente era más fácil. Y de hecho me faltaron 50.000 votos. No era tan difícil conseguir esos 50.000 votos, pero claro, teníamos 8 candidatos y había mucha dispersión”, planteó Orrego (Ind.) en CNN Prime.

No hay primera sin segunda: La batalla por la Gobernación de la RM

El segundo tiempo de Orrego consistió en formar un equipo alineado con su estilo: autoridades reconocidas por su gestión local. Aunque el gobernador se define como independiente y no oficialista, seleccionó a figuras clave para enfrentar a su contendor, que compite por el cupo de Renovación Nacional.

Entre los escogidos destacan Tomás Vodanovic, jefe de campaña y alcalde reelecto de Maipú (FA); Claudio Castro, jefe territorial; y las voceras Karina Delfino (PS), presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), y Claudia Pizarro (DC), alcaldesa de La Pintana.

El camino hacia la segunda vuelta no ha estado exento de polémicas. Una de las principales controversias ha sido el uso de imágenes de autoridades de oposición en la campaña de Claudio Orrego, lo que generó críticas por parte de la alcaldesa Evelyn Matthei.

Al respecto, Orrego respondió en CNN Prime: “Ella está equivocada”. Según Orrego, cuando uno dice algo públicamente “ya no es dueño de su imagen”.

“Aquí se juega cuál es el liderazgo que puede mostrar más transversalidad. ¿Y saben lo particular de la transversalidad? Es que no tiene ningún mérito que yo la diga, o sea, que yo soy transversal y trabajo con todos, no tiene ningún mérito. El mérito es cuando quienes son mi adversario político reconocen eso. Entonces, cuando tú le preguntas al alcalde de Paine, por ponerte un ejemplo, y él dice, mira, Claudio Orrego ha trabajado con todos los alcaldes rurales, sin ninguna discriminación, y lo dice públicamente en un punto de prensa. Cómo no va a ser importante para la gente, a la cual yo quiero llegar, que un adversario político mío diga que Orrego trabaja con todos”, argumentó.

Por otro lado, sobre el “tirón de orejas” que recibió el alcalde de Tiltil por expresar su apoyo, Orrego señaló: “A mí me escribió él para decirme que me quería apoyar. Y yo le dije: podría hacer un video, encantado. Y él me hizo el video, no lo hice yo. Y después vino la persona política para alinearlo. Y quiero decirte que no he sido el único. O sea, yo digo, en el comando de mi contendor se han dedicado a llamar alcalde por alcalde para decirles lo que tienen que hacer, casi como una instrucción partidaria. Pareciera como si el comando lo hubiera obligado, porque la verdad es que yo no llamo a nadie para obligarlo, yo llamo para invitarlo”.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si hay personas de derecha que lo apoyan en silencio y le han comentado que no pueden expresar ese respaldo, Orrego respondió:

“Muchas personas, y algunos lo han hecho públicamente, y les han hecho la vida imposible. A Rodrigo Logan, que fue el candidato del Partido Social Cristiano, le han hecho la vida imposible; a Pablo Matamoros, que públicamente me dio su apoyo, lo han hecho la vida imposible. Él es de derecha, abiertamente. Entonces, yo digo, es raro esta cuestión, que seamos libres, pero si tú llegas a decir que estás con Claudio Orrego, dejas de ser de lo nuestro”.

También se han generado divisiones dentro del partido Demócratas, específicamente entre Ximena Rincón y Matías Walker. Este último expresó su apoyo a Claudio Orrego, al igual que Fuad Chahín. Mientras Walker continúa siendo parte de la colectividad, Chahín decidió renunciar a su militancia.

