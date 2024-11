Claudio Orrego: “La derecha se equivoca cuando privilegia liderazgos confrontacionales, agresivos o incluso violentos”

El gobernador reelecto, se reunió esta mañana con el presidente Gabriel Boric, donde agradeció el respaldo recibido durante su gestión al frente de la Región Metropolitana. Asimismo, destacó que, aunque no se alinea ni con el oficialismo ni con la oposición, se siente preparado para continuar trabajando en conjunto con todos los sectores, siempre en beneficio de la ciudadanía.

Este domingo se realizaron las elecciones de segunda vuelta para gobernador regional, donde Claudio Orrego resultó reelecto como gobernador de la Región Metropolitana con el 55% de los votos.

Tras su victoria, Orrego se reunió este lunes temprano con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda para abordar diversos temas relacionados con la región y su próxima gestión.

En declaraciones posteriores, el gobernador destacó la importancia del respaldo ciudadano que recibió: “La ciudadanía me ha puesto en una situación de mucha responsabilidad y humildad, dándome un respaldo inédito en la historia de los gobiernos regionales con más de 2.500.000 votos. Este mandato nos compromete a recuperar la ciudad para las personas”.

Orrego enfatizó su rol como un político independiente, sin alinearse completamente con el oficialismo ni con la oposición.

No me defino como oficialista ni opositor. Competí contra la candidata del oficialismo en las elecciones pasadas, pero he trabajado con todos los alcaldes y alcaldesas de la región. Siempre apoyaré los proyectos que beneficien a los habitantes de la Región Metropolitana y, con la misma franqueza, cuestionaré aquellos que no me parezcan adecuados”.

El Gobernador también criticó las estrategias confrontaciones de ciertos sectores políticos —clara referencia a la candidatura de Francisco Orrego (RN)—.

“La derecha se equivoca cuando privilegia liderazgos, confrontaciones, agresivos o incluso violentos. La gente no quiere más violencia, ni física, ni verbal. Chile necesita moderación, cooperación y diálogo. No somos enemigos, somos adversarios, y debemos priorizar el bien común por sobre las diferencias”, señaló.

Orrego concluyó su intervención llamando a evitar las divisiones y a enfocarse en construir un futuro con acuerdos y trabajo colaborativo:”La ciudadanía exige que dejemos atrás las peleas chicas y nos enfoquemos en el bien común“.