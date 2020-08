El ex secretario de Estado, quien llegó al Senado para reemplazar el escaño dejado por el actual ministro Víctor Pérez, afirmó que su renuncia al gabinete fue por un compromiso de equipo con Gonzalo Blumel. "Siempre he sido de la idea que la responsabilidad en esto no recae solamente en una persona, sino que recae en un equipo", dijo.