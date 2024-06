Choque de trenes: Tohá dice que “lo más probable” es que EFE tuviese responsabilidad

Tras el fatal accidente en San Bernardo, la ministra del Interior fue enfática en sostener que se deben determinar las causas de la colisión, como error humano, de panificación o falla técnica, y tras ello se definirán las medidas que se tomarán. No obstante, indicó que hay posibilidad de que EFE culpa en el caso.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dijo que “lo más probable” es que la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) tuviese responsabilidad en el fatal accidente de trenes en San Bernardo.

Ayer, un tren de EFE sin pasajeros y un tren de carga de Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) colisionaron fuertemente en la vía principal, entre Puente Maipo y Nos. Producto del impacto, dos trabajadores de la empresa privada fallecieron y varias personas resultaron con heridas de gravedad. Además, dos funcionarios de la entidad pública fueron detenidos por presunta responsabilidad.

¿Qué dijo Tohá?

Este viernes, en entrevista con Radio Agricultura, la titular de Gobierno sostuvo que frente a lo ocurrido, “hay que establecer cuál fue la razón del accidente: si se trató de un error humano, de planificación, una falla técnica en las medidas. Y, en base a eso, va a haber que definir qué medidas se toman”.

También, comentó que “hay una dimensión penal en esto que lo ve la Fiscalía, pero toma su tiempo. En paralelo, hay una oficina de investigación de accidentes ferroviarios, que es el encargado técnico de EFE que tiene que un diagnóstico de la razón del accidente en pocos días. Ese resultado va a estar durante el fin de semana. Y eso va a dar las primeras luces de qué sucedió y en base a eso va a haber que tomar decisiones”.

“Aquí no importan solamente las responsabilidades penales. Importan también las responsabilidades técnicas, administrativas e incluso políticas que pudiera haber”, agregó, y en ese sentido, la periodista Cristina González le indicó que, tras las declaraciones de Fepasa -quienes afirman que tuvieron toda la documental al día-, al parecer el problema recae efectivamente en EFE.

“Es lo más probable, porque además este tren estaba haciendo una prueba”, contestó Tohá. “Entonces, no es un servicio habitual. No es un servicio que funcione todos días y que estaba haciendo su recorrido de todos los días, sino que en una prueba extraordinaria que se estaba haciendo con motivo de estos trenes nuevos que había que ver cómo estaban funcionando. Pero eso es lo que podemos decir provisoriamente, tenemos que esperar el resultado de la investigación y no especular”, sentenció.