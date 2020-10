*Desde Melbourne

Finalmente el Estado de Victoria permitió la realización del plebiscito en Melbourne, dando la posibilidad a 1.600 personas que contempla el padrón electoral -de Victoria, Australia del Sur y Tasmania- a participar del proceso.

La ciudad australiana ha estado en el ojo del huracán luego que concentrara casi la totalidad de los casos de COVID-19 durante la segunda ola de contagios, lo que la llevo a enfrentar un amplio toque de queda, el cierre del comercio, la prohibición de reunirse en espacios públicos e, incluso, de visitas al interior de las casas, situación que contrastaba con el resto del país que sólo exigía distancia social y uso de mascarillas.

Recién esta semana se levantaron algunas restricciones, ampliando el radio de libre tránsito de 5 a 25 kilómetros. En este caso, para los chilenos residentes en comunas lejanas al centro de votación, la Junta Electoral emitió un certificado (descarga aquí) que acredita que el evento es presencial, éste documento deberá ser mostrado junto al carnet de identidad, en caso de ser necesario.

Es en este contexto, la Junta Electoral de Melbourne habilitará como recinto de votación “Netherby Mansion”, en el Hotel Bayview Eden en Melbourne, lugar que se encuentra a dos cuadras del Consulado y que estará operativo para sufragar desde las 8 am hasta las 8 pm.

Entre las medidas que se dispondrán ese día, está el control de temperatura a la entrada del recinto, en caso que se detecte a una persona con fiebre, esta se deberá retirar, sin ingresar al edificio. Además el votante ingresará solo, sin acompañantes, tendrá que firmar de una declaración de salud, deberá portar máscara, carnet de identidad y llevar un lápiz pasta azul.

Para organizar de mejor manera el proceso y evitar aglomeraciones se votará en bloques de horarios, por orden alfabético (A-C de 8 a 10 de la mañana; D-L de 10 a 12 del día; M-Q desde las 12-14; R-Z de 5 a 7 pm), además de 14 a 17 horas, será un tramo exclusivo para mujeres embarazadas, mayores de 60 años y personas con discapacidad.

Desde la Junta Electoral en Melbourne llaman a participar en el proceso en orden, respetando las medidas sanitarias, también recalcaron que no pueden haber aglomeraciones al interior o exterior del recinto y enfatizaron que no se puede portar ningún tipo de elemento, ropa, accesorios alusivos al Apruebo o Rechazo, en caso que algún votante no cumpla con esta norma, se le prohibirá el acceso al lugar.

Debido a las altas exigencias sanitarias, no está permitido el ingreso de la prensa, por lo que la organización transmitirá vía streaming el conteo de votos.