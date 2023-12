El chileno Justin Andrés Alejandro Vera acusó que fue estafado por su amigo colombiano Camilo, quien le había ofrecido una vida de ensueño en Colombia. Ahora, el joven lleva cerca de un mes viviendo en el aeropuerto El Dorado.

El joven chileno viajó rumbo a Colombia el 6 de octubre. Contó que “en Chile no estaba pasando un buen momento familiar“. Con Camilo, a quien conoció en un matadero, tuvo una relación de amistad por alrededor de un año: “Él era, prácticamente, familia para nosotros“.

Debido a la confianza, Justin comenzó a viajar con él porque le dijo que “en Colombia había bien sueldo, que podía postularme a una casa, más fácil, y a un auto también, y me podía traer a mi familia en un tiempo más”.

“Yo por eso, más que nada, viajé”, dijo en entrevista para CityTV.

El plan de Camilo

Para el joven chileno, Camilo no parecía una mala persona, ni mostraba malas intenciones sobre la familia Vera, pero todo se habría tornado distinto al llegar a Colombia.

“Viajamos juntos desde Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, y fueron como tres semanas de viaje con él, solo con él. Nunca me mostró nada malo hasta llegar a Bogotá”.

Cuando llegaron a Bogotá, el joven colombiano “sacó un cuchillo grande y me pidió mis pertenencias, una maleta con herramientas, me pide mi teléfono, me pide mi billetera y un par de dólares que yo tenía”.

Pero eso no fue todo. Camilo habría inventado un falso secuestro solicitando dinero a la familia de Vera: “Con mi teléfono que él robó le habló a mi mamá y le dijo que yo, supuestamente, había sido secuestrado por la guerrilla y le pidió ocho millones de pesos colombianos ($1.719.188 chilenos) para que me soltaran, y yo ni enterado”.

Luego de cuatro días, a Vera le regalaron un celular, momento en el que se habría enterado del plan de Camilo: “Llamo a mi hermano y me encuentro con la sorpresa de que él había amenazado a mi mamá de que yo me iba a morir y, como mi mamá lo conocía, no desconfiaba de él, entonces mi mamá le mandó el dinero”.

“No recibí ayuda del consulado”

Como Justin no tenía a quien concurrir, procedió a ir al consulado de Chile con la esperanza de conseguir un vuelo humanitario.

Según él, en el consulado solo le dieron un salvoconducto y efectuaron la denuncia hacia la persona.

Tras la falta de ayuda, ahora Justin Vera se está quedando en el aeropuerto de El Dorado: “Ha sido frustrante y es indignante un poco, pero es mucho más tranquilo y no paso tanto frío como afuera, la verdad”, expresó.

Ahora busca ayuda en las aerolíneas: “Quiero volver a estar con mi mamá, quiero poder abrazarla y quiero llorar, porque yo la extraño mucho a ella“.