El oficialismo comenzó a preparar la defensa del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por la acusación constitucional en su contra. El diputado Javier Macaya (UDI) preparó una minuta con argumentos para refutar el libelo, entre ellos una frase pronunciada por el ex presidente Ricardo Lagos.

“El ministro se la jugó”, fue la postura expresada por el ex mandatario, quien agregó que a Mañalich “se le acusa porque a lo mejor tenemos pensamientos políticos distintos del punto de vista de cómo abordar la pandemia, pero es una discusión sobre políticas públicas”.

La minuta consigna cuatro aspectos “claves” en los que el titular del Minsal “se la jugó”. El primer de ellos es la compra de ventiladores y el aumento de camas UCI. Para destacar este punto, es citado el director general de la OMS (Organización Mundial de la Salud), quien el 30 de marzo dijo que “la mejor defensa contra cualquier brote es un sistema sanitario sólido”. En ese mismo ítem, el texto resalta la importancia de la alerta sanitaria.

Un segundo aspecto es el testeo masivo. “Tenemos un mensaje simple para todos los países: test, test, test”, es otra de las frases del director general de la OMS citada por el documento. Macaya afirma que Chile se había comenzado a preparar 45 días antes de esa declaración y que Chile cuenta hoy con más de 130 laboratorios y una capacidad de procesamiento de 40 mil tests diarios, lo que sitúa a Chile “como el país de América Latina que más tests ha realizado por millón de habitantes”.

El tercer fundamento es el uso obligatorio de mascarillas. “Durante los primeros días de la epidemia (14 de marzo) y antes de que la OMS o las CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) recomendaran el uso de mascarillas, se recomendó el uso de mascarillas para lugares con alta aglomeración”, establece la minuta. Luego destaca que tras la sugerencia de los CDC de Estados Unidos, el Minsal estableció el uso obligatorio de mascarillas en todo el transporte público o privado. “En ese instante, el número de países que había establecido el uso obligatorio de mascarillas era bastante reducido”, sostiene.

Por último, indica que un cuarto aspecto son las cuarentenas locales, uno de los temas más criticados por los expertos en su momento. “Ad portas de la segunda ola del COVID-19, las principales autoridades de los países han descartado la posibilidad de volver a decretar confinamientos masivos. Según The New York Times, hoy en día los gobiernos están tendiendo a cuarentenas y medidas focalizadas, rápidas y flexibles para enfrentar la segunda ola de contagios. Algunos ejemplos de países que han optado por medidas locales son Australia (Melbourne), Reino Unido (Leicester), Alemania (Guetersloh) y España (Madrid)”, destaca la minuta.

El diputado Macaya dijo que “uno podrá haber tenido algunos desacuerdos con declaraciones políticamente incorrectas, polémicas con alcaldes, pero Jaime Mañalich se la jugó para controlar el coronavirus en Chile”.

Además, acusó que “acá hay una estrategia bien concertada de presentar no solamente la acusación constitucional, sino que querellas por parte del alcalde Jadue y el senador Navarro, dan cuenta que acá lo que se busca es atacar políticamente al ex ministro”.

Aunque el documento aún no se ha socializado entre todas las bancadas de Chile Vamos, el oficialismo coincide en que la acusación no tendría fundamentos. El diputado de RN Sebastián Torrealba, quien dijo que no ha tenido acceso a la minuta, defendió que “el ministro Mañalich estableció una estrategia anticipada en contra de esta pandemia en enero de este año. Esa planificación ha ayudado para que nuestro sistema de salud pueda enfrentar de manera eficiente esta pandemia”.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) aseguró que la acusación es “politizada” y “tremendamente ideoligizada”. A su juicio, “lo más grave de todo es que llega en un momento cuando todavía no podemos evaluar los resultados de su gestión. La pandemia sigue acechando no a Chile, sino que al mundo”.

Más allá de las posturas en Chile Vamos, el jueves hubo un voto clave que permitió que el libelo saliera con la sugerencia de rechazo desde la comisión revisora: la abstención del diputado Pablo Lorenzini, independiente y ex DC, quien argumentó que considera que no es el momento para entrar en esta discusión. “Es una política de blanco y negro”, afirmó.

El martes se concretará la votación de la acusación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se necesitan 78 votos para que avance hacia el Senado.