Este viernes, los partidos de Chile Vamos presentaron su nuevo pacto político para las elecciones parlamentarios de noviembre próximo, Chile Podemos Más.

El lanzamiento contó con la participación de los presidentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evolución Pública (Evópoli) y del Partido Regionalista Independiente (PRI), además del candidato presidencial de la coalición oficialista, Sebastián Sichel.

Durante la ceremonia, el ex ministro sostuvo que, con la nueva alianza, “vamos a cambiar Chile y lo vamos a hacer con orgullo porque nos levantamos para eso; y lo vamos a hacer a nuestra manera. Primero, con los que estamos orgullosos de los partidos que tenemos. No tengo ningún complejo en decirlo”.

“Algunos querían hacer una caricatura conmigo diciendo ‘el independiente antipartidos’. Les quiero decir que, porque creo completamente en los partidos, estoy orgulloso de los partidos que tenemos. Pero sabemos que no es suficiente, sabemos que solo nosotros no podemos hacer los cambios, que necesitamos a muchos más conscientes de que estos cambios son necesarios para Chile y tienen que llegar a ser parte de la política, tienen que votar por nosotros y, sobre todo, tienen que liderar el proceso de cambio; que los que estamos lo hemos hecho, pero que no es suficiente porque muchas veces no hemos interpretado a Chile”, continuó.

“La gente le tiene miedo a la palabra orden”

Sichel dijo que el llamado de la nueva coalición es a estar “muchos más juntos para demostrar que estos cambios son posibles”.

“Primero, ¿qué cambios? Poner orden en las cosas. La gente le tiene miedo a la palabra orden, es como el terror de como si fuera alguien que simplemente quiere ordenar las cosas. Poner orden a las cosas, como decía Javier (Macaya), saber primero que estamos acá para defender a las víctimas y no los victimarios, defender la justicia y no la impunidad, defender el Estado de derecho y la democracia y no la imposición por la fuerza en las ideas con los otros, defender a aquel que quiere decir lo que quiere en democracia y no a aquel que funa al otro para que se caye, defender el derecho de los ciudadanos para expresar lo que sienten y que no prime en Chile la voz del que grita más fuerte, sino que prime en Chile de que aquel que defiende lo más justo para su familia”, agregó.

El ex ministro afirmó que “una segunda gran convicción, (es que) estamos aquí para los que más necesitan y no para los que más gritan. Eso significa que estamos aquí para hacer justicia. Así como defendemos el orden, defendemos lo que es justo y ¿qué es lo que es justo? Básicamente, que el 80% de los chilenos que se saca la cresta por salir adelante, no lo hagan solos”.

“Venimos a hacer justicia”

Finalmente, Sichel dijo que “si estamos acá para ganar una elección, no porque sintamos que esto es como un equipo de fútbol que tiene que ganar, porque estamos acá porque sabemos que si ganamos, es mejor para Chile porque venimos a hacer justicia a aquellos que necesitan ayuda y para trabajar por aquellos que más necesitan. No tenemos vergüenza en decirlo”.

“La gran diferencia en nuestra forma de hacer justicia, que nos importa el fin y no el medio. Que donde tenga que haber Estado, habrá Estado; donde tenga que haber iniciativa privada, habrá iniciativa privada; donde tenga que haber sociedad civil organizada, habrá sociedad civil organizada. No tenemos complejo en decir que nuestro problema es solucionar lo que la gente necesita ayuda y que hay una verdadera revolución del sentido común de chilenos que se cansaron de una política que no pudo salir de los 60 y que debate todo el día de problemas que no le importan a nadie”, sentenció.