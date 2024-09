La increíble historia de la primera estatua en el mundo del Che Guevara, instalada en Chile y que lleva más de 50 años desaparecida

¿Sabían que la primera estatua del Che Guevara en el mundo fue instalada en Chile y que lleva más de 50 años desaparecida?

Sí, aunque parezca increíble, dicha historia es real y ocurrió en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

La noche del 16 de septiembre de 1973, cinco días después del Golpe Militar, una estatua de bronce en honor al guerrillero fue derribada por completo.

La historia completa es contada por el periodista Juan Pablo Meneses en su libro “Revolución”, del cual entregó detalles al prestigioso medio BBC.

“Es tremendo que nadie sepa dónde está. Cómo desaparece algo tan grande, tan macizo, cómo nadie -ni del mundo político ni del artístico- nunca denunció su pérdida”, relató al citado medio.

Meneses continuó: “A mí me parece todo muy loco. Estamos hablando de un monumento que en total medía casi diez metros: la estatua unos tres y el resto era la gruta, porque siempre fue pensado para que la gente peregrinara hasta ahí”.

Sobre cómo era la figura, el periodista explicó que “era un Che de bronce en posición de resistencia, con un grito en la cara, colgado de un fusil, como crucificado, nada que ver con la típica estatua del prócer”.

Incluso la historia de su creación es sorpréndete. “Se trabajó en un par de fundiciones de Santiago, muy en secreto, y luego pasó mucho tiempo escondida en la Municipalidad de San Miguel, porque su gestor -que era del partido Socialista, pero la hizo a título personal- quería sorprender y aprovechar la juramentación de Allende para que la visitaran todas las delegaciones internacionales, en especial las de Cuba, de Bolivia y Argentina”, agregó.

Desde que se derrumbó, nunca más se supo de la estatua, que lleva más de 50 años desaparecida. “Después de publicar el libro me llegó una nueva versión de que habría sido destruida, dinamitada. Es algo que me cuesta creer porque otro exmilitar me decía que este tipo de estatuas que se roban así son como trofeos de guerra”.