“Chamán” de Pirque asegura que mujer que murió “omitió” que usaba un marcapasos: “Me enteré por el fiscal”

De acuerdo a los primeros antecedentes, la mujer falleció luego de realizar un procedimiento con tabaco líquido. El "chamán" relató a la fiscalía que "las primeras restricciones que aparecen en el listado son los problemas cardíacos y al hígado" y que la mujer no entregó toda la información.

La semana pasada Carabineros informó sobre la muerte de una mujer en Pirque, que habría participado en un tratamiento médico con un “chamán”.

De acuerdo a los antecedentes, la mujer se atendió con el sujeto para realizar una “desintoxicación”, por lo que bebió una infusión de tabaco líquido.

Sin embargo, en medio del proceso se desvaneció, y el sujeto la trasladó hasta un recinto asistencial, donde llegó fallecida.

Más tarde, el hombre fue detenido. El Ministerio Pública le imputa el homicidio de la mujer, que utilizaba un marcapasos debido a problemas cardiacos.

La versión del “chamán”

El “chamán de Pirque”, cuyo nombre real es César Ahumada Lira, entregó su versión de los hechos a la fiscalía.

El hombre explicó que exigió a la mujer que llenara una ficha clínica con sus datos de salud, si tenía operaciones y si tomaba remedios. Además, según dijo, le envió un correo con información sobre los impedimentos en relación con el ritual de tabaco líquido.

“Las primeras restricciones que aparecen en el listado son los problemas cardíacos y al hígado. Le envié un link donde se desplegaba una ficha clínica bastante compleja, que tenía mucha información sobre patologías, sustancias y remedios”, explicó el imputado, según consigna Las Últimas Noticias.

De ese modo, el sujeto reveló que la víctima no dio a conocer ninguna enfermedad y negó tener afecciones cardíacas.

Solo mencionó haber tenido una cesárea, una operación a la vista y problemas de reflujo en su nacimiento.

“El viernes me enteré por el fiscal que ella tenía un marcapasos. Eso yo no lo sabía, no estaba en ninguna información que ella me haya compartido en los correos formales, ni en la ficha clínica. Esa es la primera restricción que hay para un tratamiento. Ella omitió esa información, yo nunca supe”, relató el “chamán”, de acuerdo al citado medio.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Ahumada mientras dure la investigación. La solicitud fue desestimada por el juez, quien argumentó que un homicidio “requiere de un ánimo de causar la muerte y no hay elementos que permitan presumir ese ánimo. Tampoco hay elementos que permitan estimar que aquí existió un abuso del imputado para obligar a la víctima a ingerir esta bebida”.

Se ordenó arraigo nacional con firma quincenal.