Este miércoles, la ganadora del concurso de belleza Miss Universo de 1987, Cecilia Bolocco, reveló que padece neutropenia, una enfermedad que afecta a la sangre.

Durante una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram, la también diseñadora de vestuario confesó: “No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo bien las defensas… tengo neutropenia”.

Sus palabras provocaron preocupación entre sus seguidores, ante lo que Bolocco intentó tranquilizar los ánimos: “Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer (martes) me hice un examen, porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa. A pesar de que tengo pocas defensas, no tengo nada de qué defenderme, pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz”.

¿Qué es la neutropenia?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la neutropenia es una disminución en la cantidad de glóbulos blancos, la principal defensa del cuerpo contras las infecciones.

Esta enfermedad es “común después de recibir quimioterapia y aumenta el riesgo de la persona de contraer infecciones”, indica la entidad.

Signos y síntomas:

El organismo también revela que en el caso de los pacientes con neutropenia, “incluso una infección menor puede agravarse rápidamente“.

Incluso, los CDC pide contactar a especialistas si la persona presenta:

Fiebre de 38 °C o superior durante más de una hora.

Escalofríos y sudor.

Cambio de la tos o tos nueva.

Irritación de garganta o nueva llaga en la boca.

Dificultad para respirar.

Congestión nasal.

Tortícolis.

Dolor o ardor al orinar.

Secreción o irritación vaginal inusual.

Aumento de la producción de orina.

Enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en cualquier área, incluidas las vías y heridas quirúrgicas.

Diarrea.

Vómito.

Dolor en el abdomen o recto.

Nueva aparición de dolor.

Cambios en la piel, la micción o el estado mental.

¿Cómo prevenir?

Los CDC son enfáticos en señalar que “no hay mucho que pueda hacer para prevenir que se desarrolle la neutropenia, pero sí puede reducir el riesgo de contraer una infección mientras su recuento de glóbulos blancos se encuentre en un nivel bajo”.

