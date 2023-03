La ganadora del concurso de belleza Miss Universo de 1987, Cecilia Bolocco, reveló este miércoles que padece neutropenia, una enfermedad que afecta a la sangre disminuyendo la cantidad de glóbulos blancos.

Este miércoles, la también diseñadora de vestuario realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde compartió aspectos de su vida personal y laboral.

Fue en esa instancia cuando una seguidora le consultó sobre su estado de salud. “No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo bien las defensas… tengo neutropenia”, respondió.

Sus palabras provocaron preocupación entre sus seguidores, ante que Bolocco intentó tranquilizar los ánimos: “Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer (martes) me hice un examen, porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa. A pesar de que tengo pocas defensas, no tengo nada de qué defenderme, pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz”.

¿Qué es la neutropenia?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la neutropenia es una disminución en la cantidad de glóbulos blancos, la principal defensa del cuerpo contras las infecciones.

“La neutropenia es común después de recibir quimioterapia y aumenta el riesgo de la persona de contraer infecciones”, indica.

“Estar gorda está de moda”

Otro aspecto que marcó la transmisión fue cuando la ex Miss Universo realizó un irónico comentario respecto al sobrepeso.

Mientras estaba presentando una prenda de vestir, Cecilia Bolocco dijo: “Engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda. O no sé si es eso, pero yo estoy feliz”.