La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, estaría próxima a ser formalizada por el delito de fraude al fisco. Esto en el marco de una de las tres causas por la que está siendo investigada, luego de su administración en dicha comuna.

De acuerdo a El Mercurio, la Fiscalía Metropolitana Occidente tomó la decisión de formalizar a Barriga por fraude al fisco.

Asimismo, señalan que el “próximo mes se espera que declare por segunda vez en la causa” por lo que se estarían realizando coordinaciones en su defensa para ello.

Los hechos

La ex edil de la comuna de Maipú (2016-2020) está siendo investigada por no desvincular a la funcionaria municipal, Andrea Monsalve, quien se desempeñaba como periodista a honorarios.

La profesional solo trabajo por unos meses y luego presentó diferentes licencias médicas, tiempo en que siguió cobrando su sueldo llegando a recibir una suma cercana a los 100 millones de pesos.

La exalcaldesa cuenta con dos querellas presentadas por el actual jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Ningún peso de la municipalidad fue a parar a su patrimonio”

El defensor de la exalcaldesa de Maipú, Marcelo Hadwa, señaló al mencionado medio que no tiene confirmación de una “eventual imputación” y “solo puede señalar que no tengo información al respecto. Pero me parecía extraño, porque los hechos que se le imputan no constituyen delito“.

Sin embargo, el abogado afirmó que su representada “no ha cometido delito alguno” y agregó que “ella desempeñó su trabajo de forma honesta, ningún peso de la municipalidad fue a parar a su patrimonio“.

Cabe recordar que la tercera causa que tiene Barriga no tiene definida formalización, pero se trata de un supuesto fraude al fisco que comprometería cerca de 21 mil millones de pesos.