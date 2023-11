La diputada Catalina Pérez publicó este martes a través de sus redes sociales una declaración tras los dichos del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien señaló que la parlamentaria estaría involucrada en operaciones para obtener platas públicas con fines electorales.

“Lamento profundamente las acusaciones infundadas e irresponsables del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, en relación a supuestas operaciones de mi parte para obtener dineros públicos de manera irregular con fines electorales”, dijo Pérez.

Asegurando que “se trata de acusaciones graves que se presentan sin pruebas, con el simple objetivo de denostarme a mí y a otras representantes electas de la región”.

“He dicho en reiteradas oportunidades que no tengo nada que ocultar, que jamás he recibido un peso de ninguna fundación y que nunca intercedí por la firma de ningún convenio, ni me he involucrado en forma alguna en actos contrarios a la probidad”, indicó Pérez, quien mantiene suspendida su militancia en Revolución Democrática.

La parlamentaria por Antofagasta, además, anunció que se encuentra estudiando la presentación de acciones legales “por las desafortunadas afirmaciones del gobernador”.