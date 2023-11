Luego de la presentación del informe de Contraloría, en el que se da cuenta de irregularidades en el traspaso de recursos por parte de entidades del Estado a organizaciones privadas, el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirmó que el círculo de mayor confianza de la diputada Catalina Pérez buscaba recursos con fines electorales.

La semana pasada, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso las conclusiones del documento en la Cámara de Diputadas y Diputados, dando a conocer situaciones irregulares en la celebración de contratos, donde se ven involucradas secretarías regionales ministeriales (seremis) de Vivienda, gobiernos regionales e institucionales como fundaciones.

En entrevista con Radio Cooperativa, Díaz comentó al respecto que “lo que relata el informe Contraloría es que hubo un mecanismo de acción de las seremis de Vivienda, un organismo centralizado, para poder ver cómo se adquirían recursos”.

En ese sentido, indicó que “esto lamentablemente ocurre en Antofagasta, en un grupo muy reducido, que era el equipo de mayor confianza de la diputada Catalina Pérez, donde -desde nuestro parecer- estaban buscando recursos para poder mantenerse en el poder y poder generar otro tipo de campaña”.

“Yo me fui de Revolución Democrática (en 2019) por las diferencias que tenía precisamente en temas de probidad en contra de Catalina Pérez. Y me parece que las declaraciones que ella hizo y el daño que hicieron a la fe pública fue tremendo. Se usó esta situación que ocurría en las seremis de Vivienda para ver cuál eran las actuaciones de fundaciones que tenían convenios con las seremis y los distintos gobiernos regionales, y ahí se fueron detectando ciertas anomalías”, añadió.

De hecho, Ricardo Díaz recordó que a él también se le levantaron cargos. “Se me dijo que estábamos malversando fondos, derivando recursos, que teníamos el mismo actuar que las seremis. Sin embargo, el informe de Contraloría hoy demuestra que eso no ha ocurrido”, continuó.

“Las faltas que a mí se me plantean y que son mejorables, el mismo informe lo plantea, son faltas más bien administrativas, pero ninguna falta a la probidad, ninguna malversación de recursos, nada que requiera un sumario que sea derivado a la Fiscalía”, precisó.

“Se comentaba Pérez quería ser senadora y que Andrade quería ser diputado”

Este domingo, la diputada Catalina Pérez aseguró haber informado al Gobierno y a RD sobre la denuncia contra Democracia Viva la primera semana de junio. Sin embargo, el gobernador manifestó no cree en sus declaraciones: “Yo no creo en las declaraciones que hace Catalina, y yo la conozco de cerca. Yo estuve en Revolución Democrática y yo me salgo de RD por cuestionamientos a los actos de probidad que ella estaba haciendo con su grupo de cercanos”.

“Aquí, desde mi opinión, lo que había era un intento de ir juntando recursos para futuras elecciones. Se comentaba en la región que ella quería ser senadora; que su pareja (Daniel Andrade) quería ser diputado; que la esposa del seremi (Carlos Contreras) iba de gobernadora; que su exjefa territorial iba de alcaldesa, y estaban buscando recursos y formas de estar en el terreno para poder hacer esos tipos de campaña”, agregó.

Al respecto, Díaz aseguró que “por el modo de actuar de Catalina, es muy difícil que ella no estuviera enterada de esto. Me parece que las declaraciones buscan exculparla solamente”.

En ese sentido, se le consultó si él hizo presente de este tipo de situaciones a las instancias correspondientes. “Yo lo hice, por lo menos, en los mecanismos dentro de Revolución Democrática. Yo me salí de Revolución Democrática el año 2019. Desde esa época es que yo veía acciones que eran inapropiadas. Y cuando llega este nuevo Gobierno y justo las personas más cercanas son nominadas en cargos de seremis y de influencia, queda perfectamente claro el afán de querer establecer un cierto dominio y preponderancia de poder en la región”, respondió.