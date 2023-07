La diputada Catalina Pérez (RD) volvió a hablar este sábado en una declaración en la que reiteró su inocencia en el denominado Caso Convenios y arremetió contra su partido y el presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, acusando que la han tratado de manera “brutal y cruel”, sin escucharla.

“Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda, no ponderé correctamente el impacto para el país, el daño que iba a causar tanto para mí como para el gobierno del presidente Boric y el proyecto político. Me equivoqué, cometí un error de juicio”, comentó la diputada.

Sin embargo, agregó que nada de lo sucedido “justifica cómo me han tratado. Todo el país ha escuchado lo que han dicho de mí personeros de mi partido, me han notificado por la prensa acciones en mi contra, han puesto en duda mi honra, me han tratado de manera brutal, cruel, sin escucharme”.

“Han buscado encapsular el problema en mi persona en un intento desesperado de eximirse del juicio público, en vez de enfrentarlo de manera valiente, colectiva y racional”, agregó.

Críticas a Latorre

En su declaración, Catalina Pérez también apuntó a una falta de talento político y de liderazgo del presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre.

“Como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad. No fue él, sino yo quien pidió un pronunciamiento a Contraloría, sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”, manifestó.

Aun así, afirmó que pese a su “profunda decepción”, seguirá siendo diputada de RD “por respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta”.

Relación con Daniel Andrade

La diputada también habló sobre su relación con Daniel Andrade, contando que comenzó hace dos años y que se conocieron en el trabajo político. Actualmente no viven juntos.

“Conozco la Fundación Democracia Viva que él había creado desde sus inicios y nunca formé parte de ella. Su propósito era constituir una organización ciudadana para incidir en política. En esa condición, di algunas charlas, como lo he hecho con muchas otras organizaciones. Lo hice siempre ad honorem, como corresponde”, aseguró.

En esa línea, reiteró que “nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado. Jamás he visto ni recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”.

Reitera su inocencia

La diputada Pérez se comprometió a participar “en todo aquello que no interfiera con una investigación penal en marcha, para contar lo sucedido”. También aseguró que se someterá a las instancias partidarias a las que sea citada y demostrará su inocencia en los hechos investigados.

“El canibalismo político no es propio de nuestro estilo y no representa el proyecto político que quisimos construir. A quienes tenemos cargos de responsabilidad nos corresponde cuidar nuestras declaraciones y terminar con los ajusticiamientos públicos”, advirtió. Además, dijo que ahora se dedicará a “buscar fuerza” para recuperarse “de la traición y del dolor”.

Finalmente, manifestó: “No he infringido norma alguna. No he cometido ningún delito. Jamás he faltado a la probidad, nunca he presionado a nadie para obtener un beneficio personal, no he intercedido ante autoridades en favor de terceros, ni me he beneficiado de este convenio de ninguna manera. Sé que la verdad de los hechos se impondrá“.