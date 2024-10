“Debe investigarse hasta las últimas consecuencias”: Catalina Pérez reacciona tras indagatorias de PDI sobre pagos de Karamanos

La PDI habría detectado 5 depósitos de la socióloga a Procultura, fundación que es investigada en el Caso Convenios. Estos dineros pudieron haber tenido fines políticos. Irina Karamanos negó “categóricamente” haber abonado a la organización.

A raíz de las diligencias contra Irina Karamanos, la diputada del Frente Amplio (FA) y una de las señaladas en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, Catalina Pérez, afirmó que cualquier situación “cuestionable por la ciudadanía o el Poder Judicial” debe ser investigada “hasta las últimas consecuencias”.

Una publicación de El Mostrador, dio cuenta que la Policía de Investigaciones (PDI) detectó, en el marco de las indagatorias del denominado Caso Convenios, cinco depósitos de la socióloga a Procultura, una de las fundaciones investigadas.

Según el medio citado, la PDI apuntaba a que Karamanos habría estado devolviendo fondos de proyectos adjudicados para fines políticos. Esto en el contexto de la campaña presidencial de Gabriel Boric de 2021.

Sin embargo, la ex primera dama negó “categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura. Además, desmintió “rotundamente” su participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política.

También se cuestiona la “paralización” de las indagatorias tras la remoción del fiscal a cargo del caso, Carlos Palma, quien fue suspendido por presunta relación con Luis Hermosilla en el Caso Audios. En su reemplazo se designó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

¿Qué dijo Pérez?

Catalina Pérez es una de las primeras voces oficialistas que se refieren a la situación de Irina Karamanos.

Durante la mañana, se le consultó al respecto y contestó: “Independientemente del sector del que venga, cualquier materia cuestionable por la ciudadanía o por el Poder Judicial debe investigarse hasta las últimas consecuencias”.

En ese sentido, la parlamentaria sostuvo que, a su parecer, “hay hechos graves que están siendo investigados y que se han tomado la opinión pública. Me refiero al Caso Cubillos, me refiero al Caso Hermosilla, me refiero a las acusaciones constitucionales que se están tramitando y que, de hecho, van a ocupar casi todo el mes de octubre en el Congreso Nacional”.

“Ahora, y sin perjuicio de aquello, cualquier hecho que sea pertinente de ser investigado judicialmente, debe serlo, y en eso creo que todo el rigor de la ley y todo el rigor de la investigación debe recaer sobre todas las personas, independientemente de su posición política o venga de donde venga”, añadió.

De este modo, la diputada sostuvo que, como cualquier antecedente en esta materia, “todo debe investigarse y estará en manos de la justicia”.