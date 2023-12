Tras las detenciones del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y del ex secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, la diputada Catalina Pérez aseguró que no tiene nada que temer ni ocultar.

¿Qué dijo?

Consultada por la investigación que cursa Fiscalía por un eventual traspaso de $15 millones a su cuenta personal desde una de las fundaciones involucradas, la parlamentaria respondió descartándolo tajantemente.

“No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Espero que la investigación arroje sus resultados lo antes posible. No me he beneficiado de ninguna manera, descarto tajantemente que esos fondos, si existen, sean recibidos por Democracia Viva“, expresó la diputada.

Consultada por la detención de su expareja Daniel Andrade, la parlamentaria señaló que le parece propio de un proceso judicial “que tiene que avanzar”.

“He dicho desde el inicio que estoy abierta a colaborar, a entregar todos los antecedentes y a que revisen mis cuentas bancarias“, agregó.

Por ahora, Pérez descartó haber sido citada a declarar.