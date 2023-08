El senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro se refirió este viernes a los diversos cuestionamientos y solicitudes de renuncia que ha recibido desde la oposición el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, asegurando que “el gabinete, en vez de que el presidente lo salga a defender y a blindar, debiera ser el gabinete que proteja al presidente”.

Esto luego de la bancada del Partido Republicano anunciara que presentará una acusación constitucional en contra del ministro Jackson. Esto en el marco de las indagatorias por el Caso Convenios.

“El Gobierno todavía ha sido débil en cuanto a la proactividad del liderazgo, la conducción desde el Estado de todos los antecedentes y el control de daños, que particularmente ha sido muy débil”, opinó el senador oficialista.

En esa línea, Castro añadió que “el gabinete, en vez de que el presidente lo salga a defender y a blindar, debiera ser el gabinete que proteja al presidente de la República. Eso es lo que se entiende por un gabinete, pero aquí yo veo más agendas personales o futuras candidaturas que la protección al presidente Boric, él está quedando solo y eso es extremadamente delicado”.

En tanto, la diputada de Revolución Democrática (RD) Maite Orisini respaldó a Jackson, asegurando que “no puede ser que el ministro me cae mal porque, como leíamos ayer en algunos medios de comunicación, era muy mateo, empujó la rebaja de la dieta e hizo que les bajaran el sueldo a muchos parlamentarios y senadores. No pueden ser esos fundamentos para deslegitimar a un ministro de Estado y cuando las críticas vienen desde ahí, la verdad es que a mí me parece que es más politiquería que argumentos políticos, reales y de fondo“, recogió Radio Cooperativa.

“El ministro no está pensando en renunciar, el presidente de la República, tengo entendido, no está pensando en pedirle la renuncia al ministro Jackson, ni los parlamentarios estamos pensando en aprobar esa acusación constitucional. Yo no creo que el ministro Jackson vaya a salir del Gobierno”, agregó la parlamentaria.