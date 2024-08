Caso Pío Nono: Fiscal Valencia asegura que “tener que perder, de vez en cuando, es parte del trabajo”

El persecutor también subrayó que es importante esperar una sentencia definitiva antes de emitir juicios sobre el desempeño de los fiscales involucrados, y admitió que no puede formar una opinión final hasta completar un análisis exhaustivo del proceso.

Este martes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la reciente absolución del excarabinero Sebastián Zamora en el Caso Pío Nono, un emblemático proceso judicial que surgió a raíz del estallido social.

La Fiscalía Centro Norte, encabezada por la fiscal Ximena Chong, enfrentó una derrota significativa, y además, el Ministerio Público fue condenado a pagar las costas del juicio.

En conversación con Radio Biobío, Valencia abordó la situación señalando que el caso aún no está cerrado, ya que se ha solicitado la nulidad del juicio oral y se han apelado las costas.

Expresó además que, por respeto al trabajo de los fiscales involucrados, es prudente esperar hasta una sentencia definitiva antes de emitir juicios sobre el desempeño en este caso.

Valencia admitió que no puede emitir una opinión final sobre el trabajo realizado hasta no completar un análisis exhaustivo de toda la causa, el cual no estará disponible hasta la conclusión total del proceso.

En cuanto a las implicaciones para la Fiscalía, señaló que las derrotas forman parte del trabajo, aunque algunas pueden ser más dolorosas y visibles que otras.

“Es parte de nuestro trabajo, de vez en cuando, tener que perder. Es parte del trabajo profesional. La mayor parte del tiempo nos va bien, la mayor parte del tiempo hay sentencias condenatorias del Ministerio Público, pero a veces absolvemo. Hay derrotas que duelen más que otras, que son más visibles que otras”, sostuvo.

Para contrarrestar el impacto negativo del fallo, el persecutor ha solicitado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional que resalte otros casos importantes en el ámbito de la violencia institucional, con el fin de mostrar que el trabajo del Ministerio Público abarca logros significativos.

“De lo contrario, todas las investigaciones en materia de violencia institucional se ‘piononizan’, dando una impresión equivocada sobre cómo se han manejado estos casos”, puntualizó.