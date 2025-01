Caso Monsalve: El exsubsecretario finaliza sus declaraciones ante Fiscalía y esto dijo su defensa

El defensor penal público, en un punto de prensa, abordó las dos jornadas de declaración de la exautoridad y se refirió a la controversia generada por la presunta petición de Monsalve para acceder a las cámaras y que la PDI realizara diligencias.

En medio del denominado Caso Monsalve, el exsubsecretario del Interior completó su segunda jornada de declaración ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.

En este contexto, su abogado defensor, Víctor Providel, señaló:“Quiero ser bastante claro: don Manuel Monsalve, en su calidad de subsecretario del Interior, jamás tuvo la facultad, ni tampoco dio órdenes, para que la Policía de Investigaciones (PDI) realizara diligencias”.

Con esta afirmación, el defensor penal público descartó la tesis del Ministerio Público, que sostiene que la exautoridad habría solicitado a la inteligencia de la PDI activar diligencias. Estas incluirían acceder a las cámaras de seguridad del hotel y el restaurante donde ocurrieron los hechos, así como acercarse al círculo cercano de la víctima.

En noviembre de 2024, el fiscal Armendáriz, a cargo de la causa por los presuntos delitos de violación y abuso sexual, señaló durante la audiencia de formalización: “Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo, que, sus señorías, no sólo consistieron en intervenciones de cámaras, sino que, además, llegaron al círculo íntimo de la víctima”.

Según la Fiscalía, Monsalve, como figura pública con poder e influencia, se reunió el 10 de octubre con la entonces jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches – quien posteriormente fue llamada a retiro— para solicitar el levantamiento de información. El objetivo de dicha solicitud habría sido explorar si su pérdida de memoria podía atribuirse a terceros.

“No tenía la facultad, ni tampoco dio órdenes, para levantar cámaras de seguridad, incautarlas, revisarlas, alterarlas o hacerlas desaparecer”, reiteró Providel.

No obstante, surgen dudas tras un informe de la PDI revelado por La Tercera, el cual publicó que la policía recopiló videos antes de que se presentara la denuncia y que dichas grabaciones ya no cuentan con un respaldo. Uno de los videos correspondería a una cámara ubicada cerca del domicilio de la denunciante.

Cabe destacar que, según la versión conocida hasta ahora, el exmilitante del PS informó al Presidente Gabriel Boric que había revisado las cámaras. Aunque la defensa reconoce que Monsalve efectivamente observó las grabaciones, recalca que no tenía la facultad para ordenar su obtención.

“Si ustedes me preguntan si don Manuel Monsalve tuvo ocasión de revisar cámaras de seguridad, sí, las observó, no podemos negarlo. En ese sentido, su declaración es coincidente. Lo que estamos señalando es que él no ordenó la incautación de esas cámaras ni su levantamiento, pero sí se le mostró su contenido”, aclaró Providel.

Aunque Monsalve ya culminó su declaración, aún restan pasos procedimentales. Este jueves deberá revisar el texto, leerlo y, posteriormente, firmar su primera versión oficial de los hechos ocurridos los días 22 y 23 de septiembre.