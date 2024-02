La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó esta tarde las declaraciones entregadas por el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, que apuntan al asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, como un eventual responsable de no haber comunicado las irregularidades del Caso Democracia Viva al Ejecutivo: “¿Qué antecedente nuevo, que no sea la declaración de una de las personas investigadas, tenemos? (…) La verdad es que no hay cambio“, dijo la secretaria de Estado.

En esa línea y al ser consultada por las posibles complicaciones que podría traer la ida de personeros del Gobierno a declarar ante la justicia, Vallejo señaló que era algo “predecible y previsible”, dado que en algún momento debían realizarse audiencias por algo estrictamente judicial.