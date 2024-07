Caso Cathy Barriga: Revelan millonarias inversiones en criptomonedas del diputado Lavín que están en la mira de la Fiscalía

Se detectaron movimientos por más de $48 millones en la plataforma Buda.com, cuyo origen no fue aclarado ante dicha empresa de inversión.

En medio de la indagatoria contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por el megafraude en dicha municipalidad, un nuevo antecedente de la inevstigación penal apunta a su marido, el diputado Joaquín Lavín León.

De acuerdo a un reportaje de T13, una indagación a las cuentas bancarias del parlamentario arrojó una serie de inversiones que habría realizado en criptomonedas entre los años 2018 y 2021.

Más de $48 millones en criptomonedas

Según los antecedentes del caso, se registró un monto de más de $48 millones invertido en este tipo de moneda a través de la plataforma Buda.com.

El reportaje señala que la situación generó alerta dado que la empresa solicitó actualizar la declaración de origen de fondos desde donde se realizó la inversión pero no recibió respuesta por parte de Lavín, por lo que su cuenta fue bloqueada temporalmente.

Descargos de abogados de Cathy Barriga

Respecto a esta situación, el abogado de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, aseguró al citado medio que “no existe ningún peso que ha llegado al patrimonio de doña Cathy o de su marido que no responda a dinero proveniente de sus trabajos respectivos”.

“Y el señor Lavín, como consecuencia que no iba a hacer más inversiones, obviamente no renovó esa solicitud y, por lo tanto, su cuenta se canceló. No fruto que no lo aclarara, sino que ya había dejado de tener inversiones a través de esa plataforma”, aseguró.

Otro traspaso que generó sospechas en la indagatoria fue uno de US$ 12.600 que realizó Vicente González -hijo mayor de la alcaldesa y quien al momento de la transacción tenía 19 años- desde su cuenta en Buda.com. Dicha transacción se realizó en septiembre del 2018, tres meses antes de que él iniciara activiades ante el Servicio de Impuestos Internos.