En medio del Caso Audios: Presidente de la Corte Suprema reafirma confianza en ministros del tribunal

Luego del término del Te Deum Ecuménico, Ricardo Blanco entregó declaraciones a CNN Chile sobre el caso que ha remecido al Poder Judicial, y que ha involucrado a varios ministros del máximo tribunal judicial.

Tras el tradicional Te Deum Ecuménico por Fiestas Patrias, la atención de la prensa se avocó en Ricardo Blanco, el presidente de la Corte Suprema.

Y es que durante las últimas semanas la institución ha estado en el ojo del huracán por las aristas del Caso Audios, donde se ha visto involucrada la ahora suspendida ministra suprema Ángela Vivanco, por irregularidades que habría cometido en el ejercicio de su cargo.

La trama, en todo caso, no se queda ahí. Otro de los trasquilados es el ministro Jean Pierre Matus, quien en un principio hasta negó haber tenido conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, aunque Ciper reveló que sí las tuvo.

Además, durante las últimas semanas también se ha sabido de menciones a otros supremos, como Mario Carroza y María Teresa Letelier, lo que ha abierto un debate en torno a los nombramientos en el Poder Judicial.

Es por ello que la prensa esperaba que el líder del organismo judicial entregara declaraciones, aunque Blanco no quiso emitir mayores declaraciones. “La ministra vocera ya habló, yo no me voy a referir a temas que están en proceso”, manifestó en primera instancia.

Sin embargo, a la salida de la Catedral Metropolitana fue consultado por CNN Chile si es que puede seguir confiando en los ministros de la Corte Suprema, teniendo en cuenta la crisis que se vive al interior de la institución, a lo que respondió el presidente del máximo tribunal judicial respondió: “Por supuesto”.

Posteriormente, Blanco, quien fue electo representante del organismo en diciembre de 2023, reiteró que no puede pronunciarse “sobre procesos que están en curso”.

“Después que termine todo esto, haré una conferencia de prensa, pero por ahora no voy a emitir más opiniones”, concluyó.

