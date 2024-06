“Hay ‘carteristas’ en RN”: La lúdica frase del exministro Monckeberg sobre los liderazgos en la derecha que tuvo que aclarar

El exsecretario de Estado fue consultado por la controversial declaración con la que Manuel José Ossandón aseguró que "no iba a permitir" que el alcalde de La Florida fuera una carta presidencial por el partido.

El exministro de la Secretaría General de la Presidencia Cristián Monckeberg y el exconcencional constituyente Fuad Chahín conversaron esta mañana en el panel de CNN Chile Radio sobre distintos temas de la actualidad política en el país, de cara a los comicios municipales que se avecinan en octubre y las próximas elecciones presidenciales

Durante la conversación, a propósito de las figuras líderes que asoman en los distintos sectores de la derecha, el exsecretario de Estado fue consultado por qué figuras en Renovación Nacional él cree que le podrían hacer el suficiente peso a Evelyn Matthei para la jefatura estatal en 2025 y por la controversial declaración de Manuel José Ossandón, con la que aseguró que él “no iba a permitir” que Rodolfo Carter fuera una carta por el partido.

–“Hay ‘carteristas’ en RN, también hay ‘chahuanistas'”, partió Monckeberg.

+”Suena feo eso de ‘carteristas’. En todos los partidos hay, en todo caso, como en todas las instituciones humanas”, bromeó Chahín.

-“Sí, mejor pongámosles ‘rodolfistas’“, respondió Monckeberg.

Entre risas, el exministro retomó lo que estaba diciendo: “Yo creo que los hay (adherentes a Carter). Su liderazgo es bien interesante y potente. Yo si fuera él, no me distraería en lograr que RN me nomine, porque eso va a ser un desgaste gigante”.

“Yo me quedaría contento con llegar a la primaria“, añadió.