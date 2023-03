Luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente iniciase una investigación en torno a la entrega de información sobre domicilios vinculados al narcotráfico en La Florida, el alcalde Rodolfo Carter afirmó este jueves que continuará con las demoliciones de las ampliaciones irregulares de las denominadas “narcocasas”.

Esto luego del amplio y muy publicitado operativo que encabezó Carter y que terminó con enfrentamientos en la población Los Quillayes.

A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que la demolición de ampliaciones irregulares “es competencia exclusiva de los departamentos de obras de las municipalidades, careciendo el Ministerio Público de facultades o atribuciones de ordenar o decretar la demolición total o parcial de un inmueble”.

No obstante, “la Fiscalía proporcionó de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes, judicializadas, con personas formalizadas y algunos privados de libertad por delitos contemplados en la Ley 20.000 (Ley de droga) y otros ilícitos”, agregó.

Carter: “Aquí hubo un telefonazo”

Este jueves, el jefe comunal se refirió a lo ocurrido: “A las 8:00 de la mañana nos dijeron desde el Ministerio Público: dedo para arriba. El alcalde y la municipalidad de La Florida tiene una idea, que no es la única, tal vez ni la mejor, pero todo suma. Y lo bueno, son declaraciones textuales del fiscal Valencia, es que las instituciones deben colaborar”.

En ese sentido, el alcalde aseguró que, como municipio, “recibimos información oficial con un membrete de la Fiscalía. No fue informar, no fue un (mensaje de) WhatsApp, no fue una llamada de La Moneda ni un tirón de orejas. Fue una comunicación correo a correo entre autoridades públicas con total transparencia”. Sin embargo, “en un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario (Valencia) contra el fiscal”, añadió.

Carter sostuvo que “nadie cambia de opinión en ocho horas”, por lo que “aquí hubo un telefonazo”.

Respecto al sumario del Ministerio Público, el alcalde se defendió diciendo que “en Chile se filtran todos los expedientes judiciales. Hemos sabido la marca hasta de los calzoncillos de las causas políticas, sabemos hasta las intimidades de las causas asociadas a la farándula. Todas filtradas desde el Ministerio Público. Todas. ¿Sumario hasta la fecha? Cero”.

“Pero bastó que un fiscal patriota, que se atreve a pelear contra los narcos, tuviera la mala idea de darle la información a un alcalde que no es signo del gobierno de turno para que a él sí, con todo el poder de la ley, le castiguen encima”, agregó.

Bajo ese punto, el jefe comunal expresó que “probablemente el sumario va a terminar en nada, va a terminar en un sobreseimiento, pero la señal es clara: cállate, no hables, al Gobierno no le gusta que hables”.

“Sí, vamos a seguir con las demoliciones”

Finalmente, durante el punto de prensa se le consultó a Carter si continuará con las demoliciones de estas ampliaciones irregulares. “Sí, vamos a seguir porque la Ley General de Urbanismo y Construcción, supongo que el fiscal no va a cambiar de nuevo de opinión y nos va a decir que eso también está malo. Nosotros tenemos la ley de nuestro lado”, respondió.

“Lo que ocurría en este caso es que la identificación del lugar nos daba la certeza de que ahí se vendían narcóticos, por tanto, lo que tenemos de las 16-17 casas que van quedando siguen siendo datos relevantes respecto de eso. Pero le queremos dar certezas a la ciudadanía de La Florida que vamos a continuar, más allá de que la mala noticia de lo que ha ocurrido ayer nos siembre muchas dudas respecto de dónde están los compromisos de las autoridades, porque finalmente el énfasis para meterse en una pelea política de una gobierno que quiere pelear con un alcalde en particular, deja de lado lo que hay de fondo: pelar con los narcos”, sentenció.