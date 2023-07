Los tres presidentes del Frente Amplio (FA), junto a sus jefes de bancada de la Cámara de Diputadas y Diputados, le enviaron una carta a la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, pidiendo “consecuencias” para el senador de la colectividad Fidel Espinoza tras la acusación que hizo en contra del ministro Giorgio Jackson luego del robo que afectó a la dependencia central de Desarrollo Social, en Santiago.

¿Qué pasó?

Tras el robo que ocurrió la noche del miércoles, el parlamentario expresó a través de su cuenta de Twitter: “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia, Giorgio Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”.

Sus declaraciones causaron molestia en personeros del FA y otros sectores afiliados al Ejecutivo. Incluso, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, expresó es “difícil considerar” oficialista al senador.

“El senador ha sobrepasado con creces todo límite”

Según La Tercera, la misiva que le fue enviada a Vodanovic dice que, como coalición, no claudicarán en que “en que haya consecuencias para aquellos que, con sus comportamientos individuales, ponen en riesgo nuestro proyecto colectivo”.

“El señor Espinoza ha sobrepasado con creces todo límite de respeto y seriedad, acusando sin pruebas ni pudor alguno, tal como lo ha hecho la derecha”, agregan, y en ese sentido, los personeros dicen que la actitud del parlamentario resulta “sumamente irresponsable y dañina con la imagen de nuestro gobierno”.

Por eso, piden que el PS adopte medidas en contra de Espinoza. “Los partidos y sus liderazgos tienen un rol clave en las conductas responsables de sus militantes y dirigentes, que en ningún caso se trata de censura, sino de asumir el rol que nos corresponde en una democracia: ser responsables al ejercer vocerías en representación de nuestros cargos”, añaden en el escrito.

Los oficialistas también le manifestaron su molestia a Vodanovic en la reunión que los afiliados al Gobierno tuvieron durante la tarde del viernes en la sede del Partido Socialista.

En la instancia, se le consultó a la timonel del PS sobre lo ocurrido, quien reafirmó que las declaraciones de los distintos personeros de los partidos oficialistas “ponen dificultades a veces entre nuestra militancia”; y respecto al senador Espinoza expresó: “Evidentemente, sus dichos han molestado en RD, y les hemos expresado que no es la posición oficial de nuestro partido (…). Imputar delitos o situaciones graves, como las que ha hecho él, en realidad es algo bastante complejo que no compartimos como directiva”.

También se le preguntó si era posible el Tribunal Supremo del PS aplique sanciones en contra de Espinoza. “Entiendo que ha recibido alguna denuncia y (el tribunal) se pronunciara respecto de aquello cuando corresponda”, respondió.

Sin embargo, el TS habría determinado no abordar las declaraciones del senador, ya que esto lo debería analizar el lunes la Comisión Política del Partido Socialista, consignó el medio citado.

Pese a ello, Vodanovic también expresó “los dichos de la diputada Orsini al PS le han molestado, porque hace imputaciones a todo el partido que no compartimos”.

Respuesta de Espinoza

Por medio de su cuenta de Twitter, el senador respondió a la carta del Frente Amplio diciendo que lo pueden “querer sancionar y ello en democracia es un derecho. Pero lo que no lograrán es callarme”.

“El caso ‘fundaciones’ y el robo descarado de dineros destinados a los más vulnerables es un acto condenable. Si perseguir ello es motivo de echarme, háganlo. El tiempo me dará la razón”, sentenció.