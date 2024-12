Tohá critica a Orsini por llamado a fiscal en caso Valdivia: “Quienes no son parte de los procesos penales no deben intervenir”

La secretaria de Estado comentó que el Gobierno tiene un criterio basado en el sentido común, que establece que las personas no involucradas en causas penales no deben intervenir en ellas.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, criticó duramente a la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, tras conocerse que la parlamentaria habría contactado a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, para discutir las filtraciones relacionadas con el caso de Jorge Valdivia, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual y violación, y actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Tohá subrayó que, desde el Gobierno, existe un criterio basado en el sentido común, el cual establece que las personas no involucradas en causas penales no deben intervenir en ellas.

“El gobierno no hace llamados, tenemos un criterio que es de sentido común. Las personas que no son parte de los procesos penales no deben intervenir en ellos. Por eso hay intervinientes y no intervinientes”, señaló la ministra.

Además, destacó que este principio aplica especialmente a las autoridades, como los miembros del Gobierno. “Quienes no son intervinientes no deben intervenir. Y eso vale para todo el mundo, pero lo consideramos especialmente para quienes somos autoridades“, afirmó.

Tohá insistió en que el Gobierno no tiene un rol en este tipo de casos y no corresponde a las autoridades emitir sentencias sobre el asunto.

“No le corresponde al Gobierno dictar ningún tipo de sentencia en esto, no tiene ningún rol en esto”, cuestionó.

Por último, la ministra destacó que son otras instancias las que deben abordar la situación, como la Fiscalía y los órganos internos del partido de la diputada, es decir, el Frente Amplio.

“Hay otras instancias que tendrán que pronunciarse, la misma fiscalía, los órganos internos del partido de la diputada. Eso es lo que dijeron ayer tanto la ministra Orellana como el subsecretario Cordero”, concluyó Tohá.