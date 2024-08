Carmona responde a Orellana tras frase sobre “ponerse rojos” por defender régimen de Maduro y apunta a “activismo” en ministros

El domingo pasado la ministra de la Mujer dijo en CNN Chile que “todas las personas que han defendido a este régimen en esta situación se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del Helicoide. Eso incluye a todas las personas que actualmente están defendiendo algo que es indefendible”. Sus dichos se dieron en medio de la tensión entre el Gobierno y el PC por la situación en Venezuela.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó a que hay “activismo” en ciertos ministros del Gobierno, en respuesta a los dichos de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien dijo que quienes defienden el régimen de Venezuela, como el PC chileno, se arrepentirán y “se pondrán muy rojos”.

¿Qué dijo Orellana?

El domingo pasado, la militante del Frente Amplio y miembro del comité político del Ejecutivo se sumó a las declaraciones del canciller Alberto Van Klaveren en relación a calificar como dictadura a Venezuela, e incluso advirtió que quienes defienden el régimen, como el Partido Comunista chileno, se arrepentirán de haberlo hecho.

Los dichos de la ministra tuvieron lugar luego de que el PC respaldara los resultados de las elecciones en Venezuela, tras la autoproclamación de Nicolás Maduro. Ello ocurrió en contra de lo manifestado por el presidente Gabriel Boric, quien expresó desconfianza en el proceso y calificó de “régimen” a dicho país.

A ello se suma que distintos personeros del oficialismo han apuntado a que el partido debería salirse de la coalición de Gobierno debido a las disímiles opiniones sobre el tema.

¿Qué respondió el timonel del PC?

El exdiputado fue consultado sobre las declaraciones del presidente Gabriel Boric en torno a las elecciones en Venezuela, que van en contra de lo expresado por el PC, que respaldó los resultados en favor de Nicolás Maduro: “Yo no voy a discutir con el presidente, tengo la obligación de asumir que él representa la opinión en el plano internacional del país y mi formulaciones no están referidas a Venezuela y no a ver si tengo una controversia, menos con el presidente”.

En ese momento, dijo que tampoco lo ha hecho con los ministros, que “han intervenido con un cierto activismo, que los disminuye como ministros”, afirmó en entrevista con T13 Radio.

Cuando se le preguntó si con activismo se refería a Carlos Montes -quien dijo no entender la postura del PC en torno a Venezuela-, Carmona indicó que “el ministro Montes entregó opiniones respecto a comprender o no la posición del PC, no sé si él estaba en esa misión con el Ejecutivo, yo creo que no (…) Luego unas recomendaciones para evitar ponerse más rojo. En fin, no sé si nos ven un poco rojos, entonces más rojo sería una necesidad”.

Fue allí cuando abordó la frase de Orellana, diciendo que “no necesitamos ese tipo de mensajes porque creo que la política es muy sensible y está en una etapa compleja” y que se debe ayudar a construir “conceptos” y “no frases que puedan ser muy buenas cuñas pero que en nada contribuyen a lo que debiera ser la sinergia que las fuerzas políticas”.