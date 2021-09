Durante esta mañana, Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, conversó con CNN Chile respecto a la realización de la Parada Militar.

En torno al primer evento, manifestó: “El punto no es si es una tradición o no. Evidentemente que la Parada Militar es una tradición, eso es obvio. El punto es que, hoy, en esta catastrófica situación económica, social y la crisis sanitaria del país, no parece responsable ni adecuado realizar la Parada Militar presencial, con más de 6 mil 500 efectivos. Me sumo a quienes han señalado que parece una desconexión bastante grande, tanto del ministro de Defensa como del Alto Mando, con lo que ocurre en el país“.

También hizo referencia al costo económico, argumentando que “es un gasto enorme. La Parada Militar significa e implica, por una parte, un gasto, y por otro lado, una tremenda posibilidad de propagación del COVID; que, ya sabemos, lamentablemente, está al alza por la variante Delta, comunitariamente presente y también la variante colombiana, conocida como Mu”.

En cuanto a la posibilidad de un eventual aumento de contagios debido a la celebración de Fiestas Patrias y la baja de las restricciones sanitarias, la diputada descartó que ambas cosas fuesen símiles.

“Creo que no son comparables ni una situación de riesgo neutraliza a la otra. El hecho de que hoy o ayer, más bien, haya habido un relajo en relación con las Fiestas Patrias -relajo que, por lo demás, tiene que ver con las señales que manda el Gobierno-, no significa que sea razonable o sea lógico realizar una Parada Militar presencial con más de 6 mil 500 efectivos, con el costo que significa y la propagación del COVID. No veo relación alguna entre una situación y la otra. No porque una es peligrosa, la otra deja de serlo. No podemos sumar situaciones peligrosas, más aún, cuando estas son decisiones que toma claramente la autoridad. En este caso el ministro de Defensa, porque supongo que él es quien habrá autorizado esto, no el Alto Mando, supongo yo, ya que el Alto Mando es subordinado del ministro de Defensa“, manifestó.

Tras ser consultada respecto a cómo evaluaba el rol de las Fuerzas Armadas a lo largo de la pandemia, señaló: “Tenemos que recordar que, como hemos vivido un año y medio en Estado de Excepción y, por lo tanto, las Fuerzas Armadas, a través de los jefes de la Defensa Nacional, han sido la autoridad suprema en cada una de las regiones; y dado que hemos sido testigos y han ocurrido hechos de una violencia extrema en contra de las personas, creo que esa situación ha dañado a las Fuerzas Armadas. La decisión de haberlas involucrado en el control del orden público cuando no manejan el control del orden público, cuando manejan armas letales y, por lo tanto, no están capacitados. Porque no tienen por qué estarlo; el orden público es problema de las fuerzas policiales, no de las fuerzas militares“.

Y reiteró: “Ese punto ha sido extremadamente criticado y a mi juicio, es peligroso. Porque, durante todo este período, el Gobierno se ha dedicado, entre otras cosas, a enviar una cantidad de proyectos de ley que amplían las facultades de las Fuerzas Armadas en asuntos de orden interno. Lo cual, insisto, es peligroso. Las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza y no pueden inmiscuirse en cuestiones de orden interno“.

Al ser consultada si consideraría positivo dar fin al Estado de Excepción, la diputada contestó: “Por supuesto, el Estado de Excepción no se justifica en absoluto. Basta con la Emergencia Sanitaria de carácter internacional, que se rige por el código sanitario y que da todo tipo de facultades para contener la propagación del COVID-19“.