El médico intensivista y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, conversó con CNN Chile respecto a su primera vez formando parte de la Parada Militar. El profesional asistió como invitado en la rendición de homenaje a las víctimas del COVID-19 y a quienes, trabajando, han formado parte de la primera línea; siendo él parte de esta última división.

“Han sido dos años bastante diferentes para nosotros. Para el personal de salud, para los bomberos, los transportistas, todos los que ha estado en primera línea”, comentó. También hizo énfasis en aquellos chilenos que perdieron un familiar, amigos y colegas debido a las consecuencias de contraer coronavirus. “Es razonable hacer un reconocimiento y estar presentes hoy día”, afirmó.

En cuanto a los cuestionamientos surgidos tras la realización de la Parada Militar desde diversos gremios de la salud, señaló que “en momentos tan difíciles para el país, donde ha habido tanto sufrimiento y tanto dolor, es importante hacer gestos de unidad de que nuestra preocupación por la salud de los chilenos y por aquellos que han partido está en primer lugar sobre todas las legítimas diferencias que van a seguir existiendo. Pero, en primer lugar, está el mensaje de respeto a quienes dieron su vida en estos meses tan duros”.

Tras ser consultado por el posible fin del Estado de Excepción el próximo 30 de septiembre y el alza de las cifras de la cantidad de contagios diarios, catalogó el contexto actual que atraviesa el país como “una carrera contra el tiempo”. Al respecto dijo: “La pandemia ya no va disminuyendo, por el contrario, va aumentando; entonces, es una carrera contra el tiempo, con la vacunación, la re-vacunación, para evitar que se genere una ola de cierta importancia. Es muy difícil predecir qué va a ocurrir, pero claramente los números no van a seguir disminuyendo la próxima semana, sino que deberían aumentar“.

También dio su opinión en cuanto a las medidas y restricciones adoptadas por el Gobierno, buscando un punto medio entre la libertad ciudadana y las precauciones por la pandemia: “Yo creo que el Estado de Excepción por catástrofe permite una serie de restricciones de libertades civiles que, probablemente, no son estrictamente necesarias y un Estado de Emergencia médico es suficiente para enfrentar esta etapa. Si esto cambiara, desde luego se puede re-evaluar, pero hay que poder convivir con libertades civiles en medio de una pandemia cuando los números está claramente un poco mejor”, aseguró.

