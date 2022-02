La presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, se pronunció respecto al reciente nombramiento del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, que no incluyó a ningún personero de la falange entre sus filas.

En conversación con La Tercera, la actual timonel de la DC también abordó la relación que hoy lleva la tienda con los partidos de la ex Nueva Mayoría y la posición que tomarán durante el desarrollo del futuro gobierno.

“Sin duda que estamos en un nuevo ciclo político. Apoyamos al presidente electo sin pedir nada a cambio y también dijimos que no aspirábamos a entrar al gabinete. Nuestra militancia trabajó mucho en la segunda vuelta por el presidente electo”, aseguró la ex parlamentaria.

Frei también planteó que pese a no haber entrado directamente al Gobierno, en el partido están “decididos para actuar por el bien de todos y en las instancias donde estamos presentes. En el Parlamento y en nuestro ámbito territorial, gobiernos locales y regionales”.

Respecto al distanciamiento que se ha generado con la ex Nueva Mayoría, Frei afirmó que “cada partido (…) tiene el derecho de definir su política de alianza. Sin embargo, también tengo que admitir que no nos gustaron las formas y esta acción unilateral de nuestros socios, nuestros ex socios, no creo que fue la más adecuada“.

“Hay una molestia, sin duda, con nuestros ex socios, pero con el gobierno del presidente electo fuimos muy claros desde el principio. Nosotros queremos los cambios, los vamos a acompañar lealmente, pero no vamos a entrar al gobierno”, sentenció.

La ex senadora no quiso especular frente a un eventual convocatoria de Boric “lo que pasó, pasó, y ahí no nos vamos a mover. Sí vamos a estar presentes en todas las soluciones que el gobierno proponga“, agregando que “siempre, sectores de izquierda o derecha, han querido vernos desaparecer”.

En esa línea, Frei sentenció que “la DC seguirá aportando mucho a Chile“, destacando en que hoy la DC cuenta con 5 senadores, 8 diputados, 4 gobernadores, más de 40 consejeros regionales, así como decenas de alcaldes y cientos de concejales.

“No somos bisagra. Somos un partido que tiene su representación, que tiene sus ideas claras. Y para gobernar, se requiere humildad y claridad. El gobierno tiene que buscar las mayorías, sobre todo en los temas que nos permitan hacer las transformaciones bien hechas”, aseveró.

Finalmente, Frei enfatizó en que la falange será una facción “necesaria” para la próxima administración debido a que “al no haber mayoría en el Parlamento, sin duda que vamos a influir enormemente en el apoyo a propuestas del gobierno de Boric“.