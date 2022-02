Durante la tarde de este viernes se llevó a cabo una nueva jornada de manifestaciones en las inmediaciones de Plaza Italia, donde un grupo de encapuchados volvió a atacar el local de la conocida fuente de soda, Antigua Fuente.

Tras la situación, el dueño de la ex Fuente Alemana, Carlos Siri, disparó con un rifle a postones a los manifestantes que se encontraban en las cercanías del lugar.

De acuerdo a Carabineros, no se reportaron heridos por lesiones con balines y tampoco en los centros asistenciales cercanos al lugar. Eso sí, la institución policial encargó al Laboratorio de Criminalística (Labocar) realizar las pericias correspondientes en el sitio del suceso.

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, el empresario relató los hechos y aseguró que “en base a lo que sucedió el viernes pasado, donde todos saben que por defender a un muchacho que parece que había tomado un par de fotografías terminé todo golpeado, nosotros decidimos que este viernes cerráramos más temprano para no tener interacción con nadie, no hacer provocaciones, ni una cosa, y cerramos temprano, cerca de las 18:00 bajamos cortinas con clientes adentro”.

“Al pasar la tarde, me llaman de abajo del local, urgidos y me dicen que están tirando botellas, amenazando al local, tirándole cosas y bueno, nosotros estuvimos ahí y no provocamos a nadie, simplemente ellos se venían acercando, tirando cada vez más cosas hasta que en forma disuasiva les tiramos un chorro de agua para que no se acercaran, no siguieran tirando cosas”, añadió.

Siri comentó que “después de eso, comienza la violencia ya con todo, a tirar cosas, vinieron a la puerta a amenazar con que los vamos a destruir, que no los vamos a dejar trabajar, que van a quemar el local. Bueno, ahí estábamos con clientes adentro y empezamos a evacuar, y en ese minuto ponen un extintor de afuera y lo disparan hacia el local, vaciando todo el polvo químico hacia adentro”.

“Eso fue terrible, ahí los clientes entraron en pánico y el personal también, así que por lo cual los hicimos salir por las puertas de emergencia, evacuamos el local (…) Y bueno, yo fui a buscar a mi oficina el rifle a postones y una pistola de CO2 de aire comprimido con balines. Entonces, tomé la decisión y los empecé a repeler primero con la pistola a balines“, agregó.

Ante la pregunta del uso de las armas desde su local y que éstas no se deben utilizar en contra de las personas, el dueño de la Antigua Fuente indicó que “una pistola a balines se ocupan para disparar al blanco, cosas así, no son letales. Obviamente que si le disparas a la cara y le vuelas un ojo, claro que sí, pero hay que tener puntería de la cual yo no tengo“.

“El rifle es más potente y puede ser más complicado, pero yo hago la pregunta, ¿qué haces tú? ¿Dejas que entren, qué te linchen, qué hagan de todo? Uno toma esto porque no hay seguridad en el barrio. Esto perfectamente se pudo haber prevenido”, aseveró.

Siri emplazó a las autoridades de gobierno, señalando que la situación “fue in crescendo, esto podría haberse prevenido, basta con que hubiese vigilancia solamente para decir ‘ahora vamos a actuar’ y disolver ahí“.

“No me queda otra opción, porque sino el local no está hoy día. Además que la gente estaba con pánico y se llamó a Carabineros”, expuso.

El empresario confirmó que puso a disposición de la Fiscalía las armas que ocupó en el lugar, además de “todas las grabaciones que hay de seguridad del local, que están tomadas desde distintos ángulos, para que quede claro como se desarrolló esto”.

“Nosotros siempre hemos dicho, estamos de acuerdo con todas las demandas porque son reales las demandas sociales que hay en este país. El problema es la forma. Uno no puede estar atacando civiles y teniéndolos como rehenes para poder conseguir las cosas“, sentenció.