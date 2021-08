Durante esta semana, el ex ministro del Interior durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, confirmó su candidatura al Senado por el Biobío. El anuncio se produjo en su retorno al país, ya que el ex militante del PPD se había radicado en Estados Unidos luego del caso Caval.

A través de twitter, Carlos Maldonado se refirió a la candidatura del ex ministro luego de ser emplazado por un usuario de la red social ante su “silencio” respecto al financiamiento ilegal de SQM, arista en relación a la cual recientemente la Fiscalía informó que no persistirá en la investigación contra Peñailillo, habilitando su carrera senatorial.

“Si gano la Consulta el 21, exigiré pacto parlamentario depurado de personas vinculas, directa o indirectamente, a casos de dinero y política. Independientemente se situación procesal”, dijo el candidato del Partido Radical.

Si gano Consulta el 21, exigiré pacto parlamentario depurado de personas vinculadas, directa o indirectamente, a casos de dinero y política. Independientemente de situación procesal

Aunque hubo rumores de descontento al interior del PPD por la posible candidatura de Peñailillo, el ex ministro confirmó que irá a la papeleta como independiente, aunque adscribirá al pacto Unidad Constituyente.

Otras figuras de la ex Concertación ya manifestaron su postura respecto a la candidatura del ex PPD. El también ex ministro Francisco Vidal comentó que “lo apoyo, porque de acuerdo al criterio de mi partido, y además personal, la regla es la siguiente; militante formalizado, suspende su militancia; militante condenado, se le expulsa del partido. Rodrigo Peñailillo no ha sido ni formalizado, ni condenado”.