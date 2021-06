El ex senador y ex presidente de RN, Carlos Larraín, analizó las primarias presidenciales que se llevarán a cabo en Chile Vamos a mediados de julio.

En entrevista con La Tercera, Larraín señaló que es “perfectamente posible” que el oficialismo no pase a segunda vuelta en estos comicios.

“Podría muy bien ser que en la segunda vuelta hubiera que elegir entre una primera y una segunda mayoría de la izquierda. De ahí entonces que la gran urgencia de la derecha es lograr posicionar a un candidato ganador. Ese es el gran dilema para la derecha hoy”, señaló.

Además, el ex legislador afirmó que todavía no tiene decidido por cual candidato votará, ya que enfatizó en que “hay muchas incógnitas en el aire. Fue un error haber llevado cuatro nombres en las elecciones primarias, porque eso divide el voto de la centroderecha. Debiéramos haber acumulado fuerzas en los dos nombres que más pintan, que son Joaquín Lavín (UDI) y Sebastián Sichel (independiente)”.

En cuanto a Mario Desbordes, actual carta de RN, Larraín aclaró que “no es mi candidato, no me gustó que apoyara el Apruebo ni sus posiciones que son muy coincidentes con la izquierda”.

Por otra parte, fue consultado sobre las acusaciones del propio Desbordes contra Sichel, en las que el primero aseguró que el independiente es “el candidato de Andrés Chadwick y Andrés Allamand”.

Al respecto, Larraín dijo que “sé que Andrés Allamand es partidario de él, y me han dicho, pero no me consta, que Andrés Chadwick también lo ha empujado”.

Finalmente, no quiso referirse ante una eventual segunda vuelta entre Daniel Jadue (PC) y la senadora Yasna Provoste (DC), pese a que esta última aún no confirmó su aspiración a La Moneda.

“Por favor, no me ponga en una disyuntiva tan dura”, expresó.