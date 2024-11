Cariola tras denuncia contra diputada Riquelme: “Todo tipo de violencia sexual es algo que condenamos y rechazamos”

La denuncia fue presentada ante el Tribunal Supremo del Frente Amplio, colectividad que decidió suspender la militancia de la parlamentaria como medida cautelar.

Este viernes, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, se refirió a la denuncia por abuso sexual que pesa en contra de la diputada Marcela Riquelme (FA).

La denuncia fue presentada ante el Tribunal Supremo del Frente Amplio, colectividad que decidió suspender la militancia de la parlamentaria como medida cautelar. Según La Tercera, citando a la Fiscalía de O’Higgins, aún no hay registros de una denuncia formal ante el Ministerio Público.

¿Qué dijo Cariola?

En redes sociales, Cariola se refirió a la denuncia: “toda denuncia de abuso sexual o violencia sexual es grave. Ante la denuncia realizada contra la diputada Marcela Riquelme, se ha activado el Protocolo de prevención y sanción del acoso sexual de la Cámara de Diputadas y Diputados”.

En esta línea, la presidenta de la Cámara Baja recalcó que “todo tipo de violencia sexual es algo que condenamos y rechazamos. Ya pusimos a disposición de la víctima toda nuestra colaboración”.

Riquelme se declara inocente

La diputada oficialista entregó detalles de la denuncia y señaló que “ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio”.

Además, subrayó que su deber ahora es “dejar en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”.