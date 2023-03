Durante la tarde de este jueves, Carabineros de Chile realizó un punto de prensa donde se refirió a la situación con el exvolante de Colo Colo, Jorge “Mago” Valdivia, tras la investigación en su contra.

El subdirector de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que tuvo una conversación telefónica con la diputada Maite Orsini y que sí se llevó a cabo la reunión entre el exfutbolista y tres generales de la institución en el edificio Norambuena de Carabineros.

La reunión se efectuó el pasado 25 de enero, luego que la diputada realizara el llamado telefónico a la directora de Derechos Humanos y Protección a la Familia, Karina Soza, para conocer la situación del exfutbolista después que fuera detenido.

Lee también: “Telefonazo” de Maite Orsini: General Monrás dice que suelen “tener conversaciones con diputados por temas puntuales”

Araya confirmó que tuvo contacto telefónico con la diputada, a quien solo se le explicó el procedimiento en el que se había visto envuelto Jorge Valdivia.

Además, fue enfático en señalar que “no hubo intervención en el procedimiento policial cuando ocurrieron los hechos (…) No se me solicitó intervenir, modificar o incidir en el procedimiento que ya había sido adoptado”, insistió el subdirector.