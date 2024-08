Candidato a gobernación de Valparaíso afirma que personas vinculadas a Hoffmann le ofrecieron $120 millones por bajarse

Según aseguró Manuel Millones, "personas vinculadas" a la carta de la UDI en Valparaíso no solo hicieron una millonaria oferta, sino también se habló de puestos en futuras administraciones.

La campaña aún no comienza y las elecciones municipales y de gobernadores ya han dejado esquirlas por doquier, como los dichos del candidato a gobernador por Valparaíso Manuel Millones, quien aseguró que le ofrecieron una millonaria suma por dar un paso al costado.

Según afirmó Millones, candidato independiente pero con cupo del Partido Social Cristiano, al canal de YouTube “Pensemos en Chile”, miembros del equipo de la también candidata María José Hoffmann (UDI) le hicieron diversas ofertas con el único fin de que se bajara de la elección.

“Así como no estuve disponible a transar que me ofrecieron bajar mi candidatura y me ofrecieron 120 millones de pesos“, parte señalando el candidato, siendo inmediatamente consultado por el conductor Raimundo Palamara de dónde venía el ofrecimiento: “Personas vinculadas a la candidata”, afirmó.

CNN Chile se ha contactado con el equipo de María José Hoffmann para obtener comentarios.

Comentando además que prefería “perder con dignidad”, Millones agregó que primero le ofrecieron trabajo en un hipotético gobierno de Evelyn Matthei o por ser jefe de campaña en alguna candidatura.

“Me parece, primero, de mal gusto, falta de respeto y de violentar la dignidad. A veces hay gente de la elite que cree que todo tiene precio, y yo creo que en la vida no todo tiene precio”, agregó el candidato.

Con todo, Millones señaló que no inició acciones legales debido a que no se concretó ningún pago.