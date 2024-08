“Infracciones lesivas” y “No me intimidas”: El cruce entre Carmen Hertz y Camila Flores por visita a policía que cegó a Fabiola Campillai

Dicha acción molestó a Hertz, quien decidió llevarla a la Comisión de Ética de la Cámara acusando "infracciones lesivas" a su actuar parlamentario.

Un cruce en la red social X -antes conocida como Twitter- sostuvieron las diputadas Carmen Hertz (PC) y Camila Flores (RN). ¿El motivo? La visita que la legisladora de derecha realizó al exfuncionario policial, Patricio Maturana, condenado por la justicia por cegar a la senadora Fabiola Campillai para el estallido social en Chile.

“Vinimos hasta la cárcel de Molina a visitar al capitán Patricio Maturana, quien ha sido injustamente condenado por hechos ocurridos durante el estallido delictual”, informó este lunes Flores, quien es diputada por la Región de Valparaíso y no del Maule.

Dicha acción molestó a Hertz, quien decidió llevarla a la Comisión de Ética de la Cámara acusando “infracciones lesivas” a su actuar parlamentario.

“Hemos denunciado a Camila Flores a la Comisión de Ética de la Cámara, ya que su visita al criminal que mutiló y cegó a la senadora Campillai constituyen infracciones lesivas a sus deberes y al orden nacional e internacional de los derechos fundamentales de las personas, al amparar y respaldar a un victimario condenado por sentencia judicial”, sostuvo la comunista en X.

Su publicación no tardó en ser respondida por Flores: “Debes entender Carmen que no cederé ni un milímetro a las amenazas y presiones de la ultraizquierda. Basta de politizar la justicia y los derechos humanos, que valen para todos, incluidos Carabineros como el Capitán Maturana. Tus acciones no me intimidan, al contrario, me indican que mi camino es el correcto”, cerró.