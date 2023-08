En el marco de las indagatorias por el caso Convenios, la Cancillería realizó una advertencia a la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, quien presentó un proyecto para la Región del Biobío valorado en cerca de cinco millones de dólares.

De acuerdo a La Tercera, Herrera habría realizado este plan para la “restauración (de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado) basado en bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales sostenibles” en dicha región.

La iniciativa incluía el diseño y construcción de un mercado de maderas en la comuna de Santa Juana.

Según el mencionado medio y sin previo aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores, Herrera envió una carta al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, con el objetivo de darle a conocer una “iniciativa en la que hemos estado trabajando en colaboración con la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundación creada por su majestad el rey Carlos III y el prestigioso estudio de arquitectura Zaha Hadid”.

En dicho documento, con fecha 13 de junio de 2023, la embajadora solicitaba a la gobernación la entrega de financiamiento para el proyecto.

Embajadora de Chile en Reino solicitó financiamiento para proyecto en el Biobío

En la misiva, la embajadora comentó que la medida “puede marcar un hito en la relación entre nuestros países, siendo una nueva forma de hacer diplomacia en la que primen los territorios, los beneficios compartidos y el trabajo conjunto en apoyo directo a las comunidades. Este enfoque ha sido el núcleo de mi labor como embajadora de Chile en el Reino Unido”.

“Entiendo que un proyecto de esta envergadura y con tal impacto requiere la colaboración de numerosos actores públicos y privados, pero sobre todo de las autoridades regionales. Por esta razón, me permito solicitar su apoyo directo en la búsqueda de financiamiento necesario para hacer realidad esta gran oportunidad para nuestra región“, se agrega en la propuesta enviada al Gobierno Regional del Biobío.

Un punto que llamó la atención de la Cancillería es que el proyecto fue diseñado por la propia embajadora junto al biólogo marino y consultor ambiental, Alberto Fuentes Larenas.

Para dicho proyecto denominado Living Lab Biobío, ambos procedieron a valorizar las distintas etapas del proyecto y luego hicieron las gestiones con la fundación Circular Bioeconomy Alliance, con el estudio de arquitectos británicos Zaha Hadid y la Gobernación del Biobío.

La advertencia de Cancillería

Además de la carta enviada al gobernador Díaz, Susana Herrera mandó una propuesta del proyecto con el membrete de la embajada. Sin embargo, no incluyó ninguna nota o presentación hecha por la fundación creada por el rey Carlos III o por el estudio de arquitectos que validara el respaldo a la iniciativa.

El Gobierno Regional del Biobío, el que está siendo investigado por el caso Convenios, admitió haber recibido la propuesta de Herrera. “Efectivamente, sostuvimos una cita por videoconferencia el 13 de junio con la Sra. Embajadora de Chile en el Reino Unido. En la ocasión se dio cuenta de parte de la embajadora, junto a otros actores, de la iniciativa en cuestión”, manifestaron desde el organismo.

No obstante, de acuerdo al mencionado medio, “no se materializó de manera alguna, no existiendo hasta el día de hoy convenio u otra fórmula de entendimiento“.

Asimismo, el 13 de junio pasado, Herrera se comunicó con el jefe de la Dirección de Asuntos de Europa de la Cancillería, el embajador Francisco Gormaz Lira, para darle a conocer el proceso.

Tras ello, Gormaz le ordenó a la embajadora que detuvieran la iniciativa y no seguir realizando más gestiones. Al día siguiente, se le envió una nota a Herrera en la que se le notifica que remitirá al secretario general de Relaciones Exteriores (Segen), embajador Alex Wetzig, los antecedentes del proyecto para que sea evaluado por las autoridades del ministerio.

Debido a la iniciativa caería en irregularidades, Wetzig le comunicó a la embajadora que pedirán un informe en derecho a la Dirección Jurídica de la Cancillería, ya que “se involucrarían recursos monetarios que aportarían entidades públicas y privadas, tanto de Reino Unido como de Chile, cuya administración pudiera no estar ajustada a normas, regulaciones o leyes relativas al manejo de recursos de terceros“.

Finalmente, y según fuentes de Cancillería, la situación generó molestia en el ministerio liderado por Alberto van Klaveren, lo que demostró la falta de experiencia de Herrera.