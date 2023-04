La senadora independiente, Fabiola Campillai, criticó el proyecto de Ley Nain-Retamal que se discute en el Senado.

“Hoy me pongo de pie para hablar porque al parecer a este Senado no le basta con tener una colega la cual un carabinero le disparó a la cara con un arma que, supuestamente, era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí, porque estuve entre la vida y la muerte”, expresó la parlamentaria.

“Hoy ese carabinero, gracias a dios y a la justicia, está preso, a 12 años de cárcel y esta ley ‘gatillo fácil’ dice que puede haber impunidad retroactiva, o sea, que se le va a poder revisar el caso a la persona que me disparó”, agregó.

Es importante legislar sobre la seguridad pública pero no a costa de la impunidad.

La Ley Nain-Retamal o Gatillo fácil no garantiza el derecho a la seguridad pública y menos aún el derecho a la no repetición. pic.twitter.com/FBrLttK51X — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) April 5, 2023

La intervención de la senadora Campillai se dio en el marco de la discusión del proyecto de ley, que entre sus artículos, otorga “legítima defensa privilegiada” a las policías en caso de que hagan uso de su arma de servicio.

“Con esta ley le damos impunidad a Carabineros, con esta ley si hay impunidad porque ellos van a poder a disparar y si a mí me tuvo que bastar tres años de investigación, con un juicio de tres meses, con más de 40 testigos, más de 25 peritos y un sinfín de pruebas que hoy tienen a Maturana preso. ¿Qué pasa con los derechos humanos?”, cuestionó.

“Este proyecto de ley salió peor desde la Comisión de Seguridad, es una aberración como está hoy día. No se escuchó ni siquiera al Alto Comisionado de la ONU. Es impresentable”, añadió.

En ese sentido, Campillai señaló que, de ser aprobado el proyecto, pedirá el veto presidencial.

“Que pena el proyecto que hoy está acá, porque debió haber tenido más tiempo para haber escuchado a más gente. (…) Si este proyecto es aprobado, voy a pedir el veto presidencial, porque creo que es necesario“, zanjó.