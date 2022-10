A tres años del estallido social, la senadora independiente Fabiola Campillai llamó al presidente Gabriel Boric a que indulte de manera particular y “por razones humanitarias” a las personas que permanecen detenidas tras las manifestaciones e incidentes ocurridos desde octubre de 2019.

Desde el Congreso Nacional, la parlamentaria le pidió al mandatario “buscar otro camino, por razones humanitarias, el camino de los indultos particulares, para poder dar el primer paso hacia terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos”.

“Nuestros jóvenes no son delincuentes, son trabajadores, son estudiantes, son dueñas de casa, son mujeres esforzadas y hombres esforzados que un día quisieron luchar por todos nuestros derechos sociales y fueron reprimidos y hoy tenemos más de 10.800 denuncias, de las cuales solo el 0,01% han tenido una solución, han tenido justicia”, agregó.

De esta forma, la jefa de Estado reiteró “el llamado hacia el presidente, creo que hoy no ha habido justicia con todos nuestros compañeros, con todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Tenemos a un hombre que aún está en libertad, que fue culpable, al igual que todos los que dispararon”.

Moreira: “El octubrismo no puede ser premiado con la impunidad”

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira condenó la solicitó de Campillai y manifestó que en el caso de que el presidente realizara dichos indultos, “será su inconsecuencia y tendrá que responder ante el país”.

“En el Chile de hoy no hay espacio para una amnistía o un indulto general para los violentistas que ayudaron a destruir Chile, y aquí en el Senado no están los votos. El octubrismo no puede ser premiado con la impunidad”, expresó.

En ese sentido, el senador afirmó que “si el presidente Boric quiere usar su facultad de otorgar indultos particulares es su derecho, pero se tiene que hacer responsable ante todo el país, porque le está poniendo un sello de impunidad que quedará en las víctimas y las contradicciones entre su discurso de mejorar la seguridad pública y el premio a la primera línea de la violencia. Será su inconsecuencia y tendrá que responder ante el país“.