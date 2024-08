Compañeros de Fernando Cifuentes hacen fila por autógrafos luego que se convirtiera en campeón mundial en cartas Pokémon

Pokémon ha dejado una huella en distintas generaciones, sin importar la edad ni la geografía, y un chileno lo ha demostrado.

Se trata de Fernando Cifuentes, quien se consagró como campeón mundial en el juego de cartas coleccionables Pokémon. Se impuso ante el japonés Seinosuke Shiokawa en la Masters Division de Pokémon TCG, logrando un premio de 50 mil dólares.

The #PokemonTCG Masters Finals at #PokemonWorlds is about to begin! Get ready for a match of paradoxical proportions ⚡️⚫️

Fernando Cifuentes VS Seinosuke Shiokawa pic.twitter.com/0aBAjOzuFW

— Play Pokémon (@playpokemon) August 18, 2024