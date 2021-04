Este jueves se vivió un extenso debate en torno al proyecto de reforma constitucional que permitiría un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Un proyecto que finalmente fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo despachado al Senado.

Durante la discusión, diversos parlamentarios intervinieron para dar a conocer sus argumentos a favor o en contra. Pero segundos antes de la votación, fue el turno de la diputada Camila Vallejo (PC), quien lanzó una dura crítica contra el gobierno liderado por el presidente Sebastián Piñera, enfatizando en la falta de ayudas económicas a las familias chilenas durante la crisis desarrollada en pandemia.

De acuerdo con Vallejo, “la situación en Chile no ha mejorado, más bien ha ido empeorando. No es que estemos enamorados de estas ideas que nos hemos visto forzados ante la presión ciudadana a tener que recurrir nuevamente a un retiro de los fondos previsionales para ir en ayuda de nuestro pueblo (…) por un mal manejo de la pandemia. Todos sabemos las razones de porqué estamos acá, quizás menos este gobierno“, inició en su discurso.

Luego abordó el rechazo a la norma permanente que había sido ingresada por la oposición y que “buscaba justamente hacerse cargo de las críticas del Tribunal Constitucional (TC) y el fallo que estableció para echar abajo el segundo retiro”.

Pero de todas formas “nos abrimos a discutir el transitorio. Un transitorio que supuestamente iba a ser bien recibido por el Ejecutivo, dado el apoyo de parlamentarios de Chile Vamos y, sin embargo, volvió a presentar el requerimiento de inconstitucionalidad“, añadió.

“Es lamentable que estemos nuevamente ante la obstrucción del Ejecutivo. Un Ejecutivo que permanentemente lo que hace ante las propuestas con mayor respaldo ciudadano es oponerse, obstaculizar, negarlas y amenazar con el Tribunal Constitucional”, dijo Vallejo.

La diputada destacó además que “el presidente de la República podría perfectamente evitar que esto vaya al TC. No solamente evitando poner requerimientos sino también presentando otras iniciativas (…). Pero no lo hacen, no quieren avanzar a más propuestas. Nos han dicho que no al impuesto a los súper ricos, nos dicen no al royalty minero, nos niegan la renta básica universal, solo negativas“.

“Esta actitud es vergonzosa, inhumana, inmoral”, enfatizó la parlamentaria, añadiendo que “el presidente de la República podrá haberse enriquecido durante la pandemia mientras muchos morían, se empobrecían y lo pasaban mal. El presidente de la República podrá acumular una tremenda riqueza, pero hay miseria en su corazón. Y eso es lo que siente el pueblo de Chile“.

“No hay voluntad de avanzar en medidas concretas que impliquen generosidad”, sentenció.