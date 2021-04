Este jueves avanzó en su tramitación el proyecto de reforma constitucional que habilita un tercer retiro de 10% de los fondos de AFP, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las distintas indicaciones. De esta manera, la reforma pasa a ser discutida en el Senado.

El proyecto autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones a realizar un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, si así lo desea. El monto por retirar fluctúa entre los 35UF ($1 millón aprox.) y las 150UF ($4,5 millones aprox.).

Luego de la aprobación, la primera autoridad de Gobierno en reaccionar fue el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, quien tras un punto de prensa en el Congreso calificó el proyecto como “una mala política pública” e “inconstitucional”.

“Si bien valoramos que una de las reformas constitucionales relacionada al 10% fue rechazada en general, es cierto que no compartimos la decisión que se tomado hoy en la tarde“, señaló la autoridad.

En ese sentido, no comparte la resolución de la Cámara Baja porque “nos parece una mala política pública para los chilenos. Nosotros creemos que no es el tiempo de retirar fondos de las pensiones, creemos que es el momento de la reforma de pensiones”.

“Valoramos que se haya rechazado la idea de legislar para efectos que se llevara un retiro con una reforma permanente a la Constitución, pero obviamente no valoramos que se haya aprobado la posición transitoria que va en la misma línea”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “no creo que existan las derrotas para el gobierno, a nosotros nos parece una derrota para las pensiones de los chilenos“.

Tribunal constitucional

El secretario de Estado también calificó a la iniciativa como “una política inconstitucional y, en ese sentido, es deber del gobierno buscar que estas políticas siempre se enmarquen dentro del marco jurídico”.

En la misma línea recalcó que desde un comienzo “hicimos presente en las distintas instancias que corresponden, los vicios de inconstitucionalidad que fuimos viendo“.

Respecto a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, afirmó que “en ningún momento ha estado en cuestión si el gobierno va a ejercer o no su deber constitucional en esta materia. Lo único que dijimos es que no podía hacerse en forma previa hasta no conocer la norma que fue aprobada”.

No obstante, el ministro de la Segpres no especificó en qué fecha enviará el proyecto al TC.